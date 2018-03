AKTUALIZOVANÉ

Fico s Kiskom nesúhlasí: Návrh na rekonštrukciu vlády je popretím výsledku volieb

BRATISLAVA - Návrh prezidenta SR Andreja Kisku na rekonštrukciu vlády je popretím výsledkov demokratických parlamentných volieb. V nedeľňajšom vyhlásení pre médiá to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) s tým, že Kiska sa týmto hlási k opozícii, ktorá hovorí o potrebe prevratu.

Fico tvrdí, že ak má dôjsť k zmenám vo vláde, bude to výsledkom dohody koaličných partnerov a v tomto procese Ústava SR nevidí žiadnu úlohu prezidenta. "A predčasné voľby môžu nastať len vtedy, ak za nich zahlasuje minimálne 90 poslancov," odkázal.

Premiér sa domnieva, že prezident Kiska v nedeľu popoludní prečítal vyhlásenie, ktoré zjavne nebolo napísané na Slovensku. "Toto vyhlásenie má rukopis ľudí, ktorí nepoznajú ústavnoprávne tradície a pravidlá, a sledujú úplne iné ciele ako stabilita krajiny," myslí si Fico.

Zároveň uviedol, že jemu osobne, na rozdiel od prezidenta, nie je jedno, aký bol motív vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. "Šokovali ma prezidentove slová, že aj keby išlo o náhodný motív, reflektuje to stav spoločnosti. Nemôžem s tým súhlasiť," odkázal s dôvetkom, že on nebude tancovať na hrobe dvoch mladých ľudí, ako to robí opozícia, médiá a dnes aj prezident.

V Tatranskej Javorine

Na slová Roberta Fica, že prejav Kisku zjavne nebol napísaný na Slovensku, zareagoval na Facebooku hovorca prezidenta Roman Krpelan: "Prejav vznikol v Tatranskej Javorine, to je stále na Slovensku. Ak treba, ukážeme aj miestnosť, prípadne stôl, kde sa tvoril."

TASR

