Fico chce poriadok v osadách: Nie je možné, aby o tretej ráno zapaľovali vatry a hulákali

BRATISLAVA - Napadnutie zákona o štátnych cenách, exekučná amnestia, osemročné gymnáziá aj rómska problematika. Aj k týmto témam sa v relácii Sobotné dialógy vyjadril premiér Robert Fico.

Premiér Robert Fico. Archívne foto. Zdroj:TASR - Dano Veselský

Napadnutie zákona o štátnych cenách na Ústavnom súde SR smeruje proti vláde SR aj Národnej rade SR. Myslí si to premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý tomuto kroku prezidenta SR Andreja Kisku nerozumie. Avizuje, že ak bude odovzdávať ceny, nebude laureátov vyberať z kaviarne. Zoznam možných kandidátov na cenu ešte nemá. Poukazuje napríklad na osobnosti z oblasti športu či kultúry.

Pripomína, že vláda ani šéf parlamentu podľa zákona nebudú udeľovať štátne vyznamenania ako prezident, ale iba štátne ceny, čo je podľa Fica rozdiel. "Pán prezident si vždy rád rypne do mňa a do mojej vlády a urobil to aj teraz," komentoval Fico prezidentovo napadnutie zákona na Ústavnom súde.

Prezident Andrej Kiska. Archívne foto. Zdroj: AP/SITA

Právnu normu koalícia podľa neho prijala aj pre nesúhlas s tým, ako udeľuje štátne vyznamenania hlava štátu. "Veľmi otvorene som povedal pánovi prezidentovi Kiskovi, že sa mi nepáči, ak pri príležitosti vzniku SR sú vyznamenaní ľudia, ktorí boli proti vzniku SR, alebo ľudia, ktorí hovoria o slovenskom jazyku, že je zbastardený. Nie je možné, aby pri 25. výročí 1. januára prezident dával štátne vyznamenania ľuďom, ktorí stáli proti SR," vyhlásil v diskusii Fico.

To podľa jeho slov viedlo koalíciu k pokusu kompenzovať tento stav a vznikol zákon, ktorý umožňuje vláde a predsedovi NRSR udeľovať štátne ceny Jozefa Miloslava Hurbana a Alexandra Dubčeka. "Toto bol celý plán. Nerozumiem kroku pána prezidenta. Opäť to považujem za niečo, čo smeruje proti vláde aj Národnej rade," uviedol Fico.

Premiér bude rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu v otázke štátnych cien. "A nebudeme mu nadávať, ak rozhodne inak, ako by som chcel ja," poznamenal. Mená možných laureátov ešte nemá. Pripomína, že Ústavný súd môže pozastaviť účinnosť tohto zákona.

Exekučná amnestia môže mať tri podoby

Pri pripravovanej exekučnej amnestii vidí vládna koalícia tri možnosti nastavenia jej parametrov. Cieľom exekučnej amnestie môže byť podľa premiéra posilnenie pracovného trhu. V tomto prípade by riešila situáciu 40.000 až 70.000 ľudí, ktorí sa podľa odhadov Sociálnej poisťovne vyhýbajú zamestnaniu, pretože by im na ich zárobok siahli exekútori. Druhou možnosťou je zamerať sa pri exekučnej amnestii na dlhy voči štátnym inštitúciám.

„Potom je tretia možnosť, a tu hovoríme o celoplošnej amnestii, ktorá by stála obrovské peniaze,“ priblížil Fico s tým, že práve tento typ amnestie vyvoláva otázky o správnosti, pretože by sa nerozlišoval dôvod, pre ktorý sa ľudia zadlžili.

„Robil by som veľký rozdiel v tomto, či niekto si požičal peniaze na dovolenku a tieto peniaze nevrátil, alebo si chcel kúpiť luxusný televízor, a človekom, ktorý z dôvodu sociálnej núdze siahal po pôžičkách,“ ozrejmil premiér. „Táto myšlienka sa mne veľmi pozdáva, dať tomu sociálny rozmer,“ doplnil.

Lubyová má pri gymnáziách plnú podporu

Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) má v oblasti stredného školstva plnú podporu: "Spolieham sa na profesionalitu pani ministerky a jej tímu," vyhlásil Fico, podľa ktorého by bolo dobré sa zamyslieť, "či naozaj každé dieťa musí ísť na gymnázium". Pripomenul, že keď on chodil na základnú školu, na gymnáziá chodili najlepší žiaci. Z trojkára sa podľa jeho slov na gymnáziu nestane génius.

Ministerka školstva Martina Lubyová. Archívne foto. Zdroj: Matej Jankovic

Fico hovorí o potrebe zamyslieť sa celkovo nad tým, ako sa postaviť k štruktúre stredných škôl. "A čo ponúkneme zamestnávateľom, aby sa rýchlejšie dostali ku kvalifikovanej pracovnej sile," doplnil šéf kabinetu. Trh by podľa neho mal tlačiť na školský systém. Premiér poverí jedného zo svojich podpredsedov otázkou vstupu štátu do systému stredných škôl. Fico vidí priestor na diskusiu s krajmi.

Predseda vlády zároveň nemieni kritizovať Lubyovú za to, že odsúva štátnych tajomníkov a koncentruje moc. Skôr si myslí, že by sa po ďalších parlamentných voľbách mali strany zamyslieť nad "čistými ministerstvami". Teda, že by minister aj štátny tajomník boli z jednej strany a tak by už nebola krížová kontrola.

Kaliňákove dobré výsledky

Rómska kriminalita je jedna z tém, kde verejnosť dlhodobo žiada vládu o konkrétne kroky. Ak sa minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) rozhodol ísť do nich radikálnejšie ako inokedy, treba ho podporiť. Myslí si to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), podľa ktorého budú výsledky viditeľné rýchlo.

Minister vnútra Robert Kaliňák. Archívne foto. Zdroj: TASR/AP

"Robert Kaliňák má veľmi dobré výsledky," poznamenal Fico. Kaliňák podľa neho robí systémovú prácu. Odmieta, že by si robil na tejto téme kampaň. Premiér poukázal na existenciu mnohých rómskych osád, ktoré "spôsobom svojho života mimoriadne otravujú verejnosť a páchajú tzv. drobnú trestnú činnosť". Zdôraznil potrebu elementárneho poriadku.

"Nie je možné, aby niekto o tretej ráno zapaľoval vatry a hulákal," poznamenal Fico, ktorý schvaľuje zásah polície v takomto prípade. Rovnako by podľa neho v takomto prípade prišla polícia aj na petržalské sídlisko. "Nerobme rozdiely, oni nie sú nedotknuteľní," dodal.

