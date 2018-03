AKTUALIZOVANÉ

Fico avizuje ďalší sociálny balík. Či zostane poslancom, nepovedal

BRATISLAVA - Koalícia pripravuje veľký sociálny balík. Už po Veľkej noci sa v tejto súvislosti uskutoční stretnutie s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD). Po skončení utorkového rokovania koaličnej rady to oznámil predseda Smeru-SD Robert Fico. Veľa konkrétností o balíku nepovedal, spomenul zvyšovanie minimálnej mzdy či platov v štátnej správe.

Na snímke predsedovia koaličných strán zľava Andrej Danko (SNS), Robert Fico (Smer-SD) a Béla Bugár (Most-Híd). Zdroj:AP/TASR

"Ideme veľmi rázne ďalej. Po Veľkej noci sa stretneme s ministrom financií a ideme hovoriť o obrovskom sociálnom balíku pre slovenskú verejnosť. Bude to balík realizovaný predovšetkým v roku 2019. Budú to veci, ktoré budú vyplývať z faktu, že tejto krajine sa darí," vyhlásil na tlačovej konferencii Fico, ktorý chce vnášať do fungovania vládnej koalície silný sociálny rozmer a stabilitu.

Veľa konkrétností k balíku nepovedal, spomenul, že by malo ísť o výrazné zvyšovanie minimálnej mzdy i platov v štátnej správe. "Toto s vysokou pravdepodobnosťou bude gro veľkého sociálneho balíka," poznamenal Fico. Zároveň potvrdil zámer znižovať deficit verejných financií. K jeho zníženiu by malo dôjsť podľa Fica aj v roku 2019. "Sme na ceste ďalšieho poklesu deficitu," doplnil šéf Smeru-SD.

Expremiér zablahoželal vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorá v pondelok (26.3.) získala dôveru parlamentu. Poukázal, že získala o dva hlasy viac ako tá jeho spred dvoch rokov. Zároveň vyhlásil, že neexistuje alternatíva voči tejto vláde. Zdôraznil, že ide o stabilitu Slovenska. Fico je rád, že sa podarilo politickú krízu vyriešiť demokratickým spôsobom a nie štátnym prevratom, o ktorý sa niekto pokúšal.

Vládna koalícia prešla skúškou

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár priznal, že predčasné voľby, o ktorých ešte donedávna Most-Híd hovoril ako jedinom riešení politickej krízy, neboli najlepším riešením. "Prešli sme skúškou demokracie. Nie je isté, či ju zvládla aj opozícia, ktorá zneužívala vraždu dvoch mladých ľudí a kydala špinu na koaličných poslancov, ale určite skúšku zvládla vládna koalícia, lebo ústavným spôsobom navrátila riadenie štátu," povedal Bugár.

Predseda SNS a NRSR Andrej Danko poďakoval tým, ktorí prispeli k ukončeniu vládnej krízy. Skúška čaká vládne strany podľa neho v najbližších parlamentných voľbách. Vyzdvihol schopnosť koalície robiť kompromisy, čo opozícia podľa neho nedokáže.

Partneri sa dotkli aj prípadu otráveného ruského agenta v Spojenom kráľovstve, pre ktorý viaceré štáty vyhostili ruských diplomatov. Slovensko sa k nim nepripojilo. Prezident SR Andrej Kiska žiada v súvislosti s kauzou jasný postoj Slovenska. Fico vyzval všetkých, aby si zachovali zdravý rozum. Hlave štátu odkázal, nech sa upokojí a že Slovensko je suverénny štát. Potrebné sú podľa neho jasné dôkazy.

"Hurá systém" odmieta aj Danko. "Oceňujem, že sme jeden z 12 štátov, ktoré vážne analyzujú situáciu," uviedol a opäť priznal dobrý vzťah s Ruskom. Fico potvrdil, že Rusko je pre Slovensko dôležitý partner.

Zostáva v parlamente?

Predseda Smeru-SD Robert Fico jasne nepovedal, či sa vzdá poslaneckého mandátu alebo zostane v parlamente ako koaličný poslanec. Po odchode z postu premiéra hovoril, že chce byť v parlamente minimálne do doby, kým nová vláda nezíska dôveru. Tá ju získala v pondelok (26.3.).

Na otázky o jeho parlamentnej budúcnosti reagoval na utorkovej tlačovej konferencii po rokovaní koaličnej rady odkazmi na preferenčné krúžky, ktoré získal v niekoľkých predošlých parlamentných voľbách. Jasnú odpoveď nedal.

"Poznáte politika, ktorý by mal viac preferenčných hlasov ako ja? Dovoľte, aby som slobodne naložil so svojím mandátom," vyhlásil Fico. Novinárke navyše odvetil, že by mu takúto otázku nepoložila, keby sa pozrela na jeho preferenčné krúžky.

Zdôraznil, že zostáva predsedom Smeru-SD aj členom koaličnej rady. "A chcem ako predseda najsilnejšej vládnej strany vnášať do činnosti koaličnej rady silný sociálny rozmer a stabilitu. Toto je moja úloha," uzavrel.

