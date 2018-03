Fica by mal nahradiť Pellegrini. Novými ministrami budú Saková a Tomáš

BRATISLAVA – Do novej vlády, ktorú by už mal viesť doterajší vicepremiér Peter Pellegrini, nominuje Smer-SD viacerých nových ministrov. Ministra vnútra Roberta Kaliňáka má nahradiť podľa informácií agentúry SITA doterajšia štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková. Kaliňák oznámil svoju rezignáciu v pondelok.

Novým ministrom kultúry sa má stať doterajší poradca premiéra a poslanec NR SR Erik Tomáš. Archívne foto Zdroj:TASR/AP

Novým ministrom kultúry sa má stať doterajší poradca premiéra a poslanec NR SR Erik Tomáš. Funkcia ministra kultúry sa uvoľnila po demisii Mareka Maďariča, ktorý sa vrátil do parlamentu.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) sa rozhodla v budúcej vláde nepokračovať.

Podľa informácií agentúry SITA v novej vláde nenastanú zmeny medzi tromi vládnymi stranami v rozdelení postov.

Premiér Robert Fico je pripravený podať demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska bude akceptovať jeho podmienky. Informoval o tom premiér Robert Fico (Smer-SD) počas spoločného vyhlásenia lídrov vládnej koalície Andreja Danka (SNS) a Bélu Bugára (Most-Híd). Fico ostane predsedom Smeru-SD. Podmienky sú, že prezident bude akceptovať výsledky parlamentných volieb z roku 2016, bude akceptovať koaličnú zmluvu, a to, že nového premiéra navrhne najsilnejšia strana Smer-SD. Podľa informácií agentúry SITA by novým premiérom mal byť súčasný podpredseda vlády Peter Pellegrini. Predčasné voľby teda podľa Fica nebudú, lebo by "bol chaos". Most-Híd sa pritom v pondelok uzniesol, že buď budú predčasné voľby, alebo vystúpia z koalície.

SITA

Diskusia