Europarlament plánuje živšiu kampaň pred voľbami. Chce spolupracovať aj s youtubermi

BRATISLAVA - Kampaň pred budúcoročnými eurovoľbami by mala byť na Slovensku dravšia. Cieľovou skupinou by mohla byť najmä mladá voličská základňa, naznačil šéf Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku Robert Hajšel.

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa v roku 2019 uskutočnia 23.-26. mája. Ilustračné foto Zdroj:TASR/AP

Kancelária by chcela spolupracovať aj s youtubermi, ktorí majú k mladým blízko a pre viacerých z nich sú vzorom. Spolupracovať plánuje i s rôznymi mimovládnymi organizáciami, ktorých slovo môže v spoločnosti zavážiť. "Chceme osloviť tých, ktorí dokážu šíriť posolstvá ďalej," vysvetlil Hajšel.

Viac proeurópska kampaň

Potvrdil, že kampaň bude oproti tým predchádzajúcim viac proeurópska. "Európsky parlament sa bude snažiť dávať do popredia najmä tie hodnoty, na ktorých bola založená Európska únia," vysvetlil Hajšel. Prial by si, aby k eurovoľbám prišlo viac ľudí ako po minulé roky, vrátane mladých. Volebná účasť v eurovoľbách býva na Slovensku nízka.

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa v roku 2019 uskutočnia 23.-26. mája. Rada po získaní stanoviska zo strany EP by mala oficiálne tento dátum potvrdiť najneskôr do konca júna. Eurovoľby sú každých päť rokov. Podľa volebného zákona z roku 1976 by sa nasledujúce eurovoľby mali konať od 6. do 9. júna 2019.

Keďže členské štáty považovali za nemožné uskutočniť voľby v tomto termíne, Rada ministrov v súlade s volebným zákonom jednomyseľne odobrila alternatívne dátumy pre voľby do europarlamentu.

Posledné voľby do EP sa uskutočnili v dňoch 22.-25. mája 2014. Budúcoročné eurovoľby budú prvé pobrexitové, bez účasti kandidátov zo Spojeného kráľovstva, ktoré 29. marca 2019 vystúpi z EÚ. To znamená, že bez britských europoslancov sa namiesto doterajších 751 kresiel bude prerozdeľovať len 705 mandátov.

