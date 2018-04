Dvojaká kvalita výrobkov: Problém si vyžaduje riešenie na úrovni Európskej únie

BRATISLAVA - V navrhovanej správe Európskeho parlamentu k téme duálnej kvality výrobkov sa po marcovom zasadnutí Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa upozorňuje na to, že otázka dvojakej kvality priamo súvisí s podstatou fungovania jednotného trhu a s dôverou spotrebiteľa, a preto si vyžaduje riešenie na úrovni Európskej únie.

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Gabriela Matečná. Archívne foto Zdroj:TASR/AP

Jedným z konkrétnych návrhov je, aby sa pridali zavádzajúce a klamlivé praktiky z témy duálnej kvality výrobkov do zoznamu nekalých obchodných praktík, čo by viedlo k väčšej právnej istote. Postihovaní by však podľa návrhu nemali byť len výrobcovia potravín, ale aj producenti iných druhov výrobkov. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v tlačovej správe.

"Výsledky rôznych testov vykonaných vo viacerých členských štátoch potvrdili, že medzi výrobkami propagovanými a distribuovanými na jednotnom trhu pod rovnakou značkou a v rovnakom obale existujú rozdiely. Oznámené prípady sa netýkajú len potravinárskych výrobkov, ale aj nepotravinárskych výrobkov vrátane čistiacich prostriedkov, kozmetiky, toaletných potrieb a výrobkov určených pre dojčatá,“ konštatuje sa podľa MPRV SR v navrhovanej správe Európskeho parlamentu.

Boj proti dvojakej kvalite si bude podľa MPRV SR vyžadovať intenzívnu spoluprácu členských štátov. V apríli plánuje Európska komisia predstaviť dlho očakávanú spoločnú metodiku testovania produktov pre celú úniu. Na jej základe krajiny, ktoré o to požiadajú, môžu vykonať nové testovanie produktov, ktoré už bude zastrešovať Európska komisia. Prvé výsledky testov by mohli byť známe koncom tohto roka.

Pre slovenský agrorezort je táto téma od nástupu ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej jednou z hlavných priorít. Po viac ako roku, kedy Slovensko prezentovalo prvé výsledky testov, sa vnímanie tohto problému na európskej pôde podľa Matečnej zmenilo. "Počas celého minulého roka sme neustále pripomínali, že na jednotnom trhu je neprípustné, aby sa naši občania cítili ako spotrebitelia druhej kategórie. O to viac ma teší, že táto téma sa dostala aj na pôdu Európskeho parlamentu,“ uviedla k téme Gabriela Matečná.

Viaceré testy uskutočnené v rôznych členských štátoch vrátane Slovenska podľa MPRV SR odhalili, že na trhu EÚ sú dostupné výrobky, ktoré síce na prvý pohľad pôsobia rovnako, ale v závislosti od krajiny nákupu majú preukázateľne odlišné zloženie. Slovensko vykonalo už dve série testov na dvojakú kvalitu potravín, pričom oba testy približne v polovici prípadov potvrdili existenciu dvojakej kvality potravín.

"Oceňujem, že viaceré firmy po našom tlaku začali v rámci jednotného európskeho trhu zjednocovať receptúry. Slovenskí spotrebitelia, rovnako ako spotrebitelia v ďalších krajinách Európskej únie, majú právo na rovnakú kvalitu potravín predávaných pod rovnakou značkou. Nadnárodné firmy musia v rámci EÚ dodržiavať deklarovanú kvalitu a nesmú dodávať na trhy niektorých členských krajín výrobky nižšej kvality,“ dodala Matečná.

K správe Európskeho parlamentu o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu môžu poslanci dávať pripomienky do 17. apríla 2018. Následne bude o správe v prvom kole hlasovať Výbor pre vnútorný trh. Definitívne hlasovanie by sa malo uskutočniť na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu v septembri tohto roka.

SITA

