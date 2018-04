Drucker sa cíti byť Matovičom osočovaný. Pristúpi však na jeho ponuku

BRATISLAVA - Spôsob fungovania lídra OĽaNO Igora Matoviča je, že sa snaží vytvoriť senzáciu osočovaním a fabulovaním. Potom je náročné, aby sa dotknutá osoba z toho vyviňovala, a ak sa jej to aj podarí, blbý pocit zostane. Na tlačovej konferencii to vyhlásil minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smeru-SD) v reakcii na Matovičove obvinenia, že s manželkou príliš lacno získal pozemky v Špačinciach a v Trnave.

"Je to nielen nekorektné, ale najmä škodlivé pre Slovensko a našu spoločnosť. On je možno spokojný a usmieva sa, ale nemyslím si, že robí Slovensko slušnejším. On neodhaľuje špinu, ale on ju vytvára," povedal na adresu Matoviča Drucker. Podľa ministra šéf OĽaNO používa tieto metódy ako spôsob svojho politického prežívania.

"Možno aj s cieľom vlastnej ochrany. Niekedy zo seba robí obeť, aby, keď na neho niekto zaútočí, mohol povedať, že je to preto, lebo odhaľuje špinu," myslí si Drucker.

Matovičove vyjadrenia, že jeho manželka získala pozemky príliš lacno, označil minister za absurdné. "Absolútne rezolútne to odmietam. Uvedomujem si, že som verejne činná osoba a kontrola toho, či som ja alebo moji príbuzní nadobudli nejaký majetok, je zvýšená. Myslím si však, že svoje peniaze mám právo investovať," povedal.

Podľa jeho slov to, čo sa v kauze účelovo podsúva, sú ceny daných pozemkov. "Je rozdiel, či ide o ornú pôdu určenú na poľnohospodárske účely, alebo je v územnom pláne určená na výstavbu. Je rozdiel, či má inžinierske siete alebo nie. Od toho sa odvíja aj cena," upozornil.

Ako tvrdí, mal možnosť nadobudnúť a získať nejaké podiely. "Cena je vždy trhová aj tým, koľko ste ochotní zaplatiť, aké ďalšie náklady to bude mať a za akú cenu to budete predávať. Pozemok v Špačinciach sa predal s čiastočne vybudovanými inžinierskymi sieťami a kupec to musí dobudovať. Preto to bolo 37 eur bez DPH za m2," ozrejmil.

Na otázku, prečo v účtovej závierke firmy Logaro, ktorá patrí jeho manželke, nie sú náklady na budovanie inžinierskych sietí, Drucker odpovedal, že siete sú priebežne platené. "Je uzatvorená zmluva z roku 2016. Vzhľadom na to, že ku koncu roka 2017 prišiel kupec, ktorý ponúkol cenu, tak sa dohodlo, že momentom prevodu vlastníckeho práva budú všetky náklady uhradené," konštatoval.

To, že sa k týmto pozemkom dostala jeho manželka, vysvetľuje minister tým, že hľadali oblasť, kde sa dá investovať bez toho, aby tu bolo nejaké podozrenie. "Ja v tom nevidím vôbec nič zlé. Nenapadlo by ma, že niekto vytvorí takéto prepojenie. Necítim sa v konflikte záujmov," povedal. Spoločnosť Logaro Druckerovej manželky kúpila pozemky v Špačinciach od firmy Mlynské pole. Drucker odmieta, že by mala mať niečo spoločné so spoločnosťou Rempo, ktorá mala zákazky aj na Slovenskej pošte v čase, keď ju riadil. Šéfom Mlynského poľa je syn majiteľky Rempa.

Predá mu ich

Drucker však kladne odpovedal na Matovičovu verejnú ponuku, že odkúpi od neho pozemky v Trnave za dvojnásobok toho, čo zaplatila Druckerova manželka.

"Prijímam jeho ponuku, rád mu ich predám. My sme ich kúpili s cieľom dlhodobej investície. Partneri odhadovali, že možno do desiatich rokov bude zmena v územnom pláne. Ale predám ich a deklarujem, že celý zisk venujem Národnému ústavu detských chorôb. Budem rád, ak pán Matovič na to potom získa kupcov," uzavrel.

Matovič v reakcii potvrdil, že pozemky v Trnave odkúpi. "Som rád, že to minister zobral z kratšej cesty a rozhodol sa týchto pozemkov vzdať. Samozrejme, moja ponuka, že odkúpim obe parcely v celkovej výmere 78.413 m2 za dvojnásobnú cenu platí a zisk, ktorý následne predajom získame, rozdelíme medzi ľudí verejným hlasovaním," uistil.

Matovičovi sa však nepozdáva, že Drucker popiera konflikt záujmov. "Minister sa aj dnes snaží ľudí zmiasť, že nebol v žiadnom konflikte záujmov pri kúpe pozemkov, lebo ich kupoval od Dušana Dvoreckého ml. V skutočnosti však platí, že majiteľkou aj firmy Rempo, aj firmy Mlynské pole, je matka Dušana Dvoreckého Klára Dvorecká, čiže ide o ukážkový konflikt záujmov, keďže firme Rempo dohodil zákazky za milióny eur ako šéf pošty," dodal Matovič.

TASR

