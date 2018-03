Drucker chce ako nový minister riešiť personálne otázky. Či odvolá Gašpara, neprezradil

BRATISLAVA - Kandidát na ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) je po menovaní do vládnej funkcie pripravený dôrazne riešiť personálne otázky v rezorte, vrátane policajného prezidenta Tibora Gašpara. Povedal to po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ale zatiaľ nespresnil, či Gašpara odvolá alebo nie. Chce sa s ním najskôr stretnúť.

Kandidát na ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Zdroj:AP/SITA

Drucker priznal, že na osud Gašpara sa ho pýtal aj Kiska. "Viem konať rýchlo, ale neviem, či to bude otázka dní alebo týždňov. Položte mi tú otázku aspoň po niekoľkých dňoch. Som ale pripravený situáciu dôrazne riešiť. Ale nie je racionálne teraz povedať, kto bude nový policajný prezident alebo odvolať človeka, s ktorým som dostatočne nekomunikoval," povedal.

Zároveň upozornil, že ani v rezorte zdravotníctva nejednal skratovo. "Rozumiem súčasnej situácii, som pripravený na personálnu dôraznosť, ale chcem s tými ľuďmi najskôr hovoriť. A v krátkom čase prijmem riešenie," uistil.

Tomáš Drucker pozná Tibora Gašpara zo zasadnutí Bezpečnostnej rady. "Vnímam ho ako človeka, ktorý rozumie problematike. Mal štandardný, kultivovaný prejav. Situáciu ale vnímam, nie som ani hluchý ani slepý," uistil. Vo funkcii však ostane štátna tajomníčka Denisa Saková (nominantka Smer-SD).

Ako nový minister vnútra chce okamžite spustiť legislatívny proces zmeny výberu, voľby a odvolania policajného prezidenta a šéfa inšpekcie. Zatiaľ je to v rovine, že by ho na návrh ministra vnútra menovala vláda, nebolo to teda len vo výlučnej kompetencii ministra.

Drucker zároveň uistil, že ako minister je z titulu autority pripravený povzbudiť policajtov a vyšetrovateľov, aby sa nebáli ozvať, ak na nich niekto nejakým spôsobom tlačí.

Kandidát na ministra priznal, že si úprimne želal zostať v rezorte zdravotníctva a ponuku neprijal s radosťou.

"Ale po debatách s dezignovaným premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a po situácii, kedy sa nenachádzala zhoda na tomto poste, som prijal túto nomináciu. Ďalší dôvod je, že sa považujem za osobu, ktorá pôsobí vo verejnej funkcii a mám teda mieru spoluzodpovednosti za to, čo sa deje. Ak nebola zhoda, mám sa aspoň pokúsiť stabilizovať situáciu. Nie som odborník na ministerstvo vnútra ani na silové zložky, teda nemožno očakávať, že zaujmem hneď ku všetkému postoj," dodal.

TASR

