Danko je pripravený viesť dialóg. Chce rokovať s prezidentom a premiérom

BRATISLAVA - Andrej Danko je ako predseda koaličnej SNS pripravený zvolať mimoriadny snem strany, viesť dialóg s prezidentom i premiérom a urobiť konštruktívne politické rozhodnutia, aby bola súčasná napätá situácia vyriešená. Reagoval tak na oznámenie Andreja Kisku, ktorý sa chystá rokovať s politickými stranami o budúcnosti vlády, vzťahoch vlády a opozície a najmä o tom, ako vrátiť dôveru ľudí v štát.

Danko deklaroval, že zo svojej pozície urobí všetko pre to, aby Slovensko nikto nemohol označovať za mafiánsky štát. Archívne foto Zdroj:AP/Sita

Danko v nedeľu popoludní, podobne ako Kiska, reagoval na aktuálnu spoločensko-politickú situáciu po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. To, čo v súčasnej situácii potrebuje Slovensko podľa Danka najviac, je rozvaha.

Uistil, že má eminentný záujem na tom, aby bol prípad vyšetrený a vinníci potrestaní. Práve to by malo celé Slovensko podľa neho spájať. Varoval však pred neoprávneným obviňovaním nevinných. Rovnako tak pred zneužívaním celej tragédie. "Pre mňa je netvor, ktorý tento čin spáchal, no zlým človekom je aj ten, kto túto vraždu zneužíva pre svoj účel, nech je akýkoľvek," upozornil predseda parlamentu.

Sám chce byť "prvým na barikáde hnevu" proti tým, ktorí vraždu spáchali a zosnovali. "No tí musia byť relevantne potvrdení," pripomenul a požiadal o dôveru pre tím vyšetrovateľov.

Danko deklaroval, že zo svojej pozície urobí všetko pre to, aby Slovensko nikto nemohol označovať za mafiánsky štát. „A to urobím aj s tými, ktorí sa z mafií dostávajú do politiky,“ dodal. Chce však vystupovať aj proti absurdným spájaniam, konšpiráciám a intrigám vznikajúcim len preto, aby priliali olej do ohňa.

