Čudné pravidlá: Kde všade sa mohol dostať taliansky podnikateľ s preukazom ministerstva vnútra SR?

BRATISLAVA - Zdá sa, že ministerstvo vnútra má čudné pravidlá.

Spoločne: Knihu Polícia z dielne Guida Longhitana „pokrstil“ odtlačkami svojich palcov samotný autor publikácie aj policajný prezident Tibor Gašpar. Zdroj:PLUS 7 DNÍ / MV SR

Na to, aby hocikomu, trebárs akémusi talianskemu podnikateľovi, vydalo služobný preukaz svojho zamestnanca, stačí skutočne málo. Napríklad povedať, že chcete fotiť policajtov pri práci, lebo si myslíte, že ich činnosť je pre spoločnosť veľmi dôležitá. Prečo by to niekto, a práve taliansky podnikateľ, robil, je síce otázne, ale pre kompetentných z rezortu vnútra zrejme nepodstatné. A tak v roku 2013 vydali do rúk zahraničného občana Guida Andreu Longhitana oficiálny preukaz svojho zamestnanca, ktorý ho oprávňoval na všelijaké veci. Dvere mu otvárali všetky policajné špičky a prístupné sa pre neho stali aj miesta trestných činov.

Vtipné video

Koncom decembra 2016 sa dostalo na verejnosť zaujímavé video. Začína sa vskutku dramaticky. Plne vyzbrojení príslušníci špeciálneho policajného Útvaru osobitného určenia, známeho pod skratkou LYNX, pristávajú vrtuľníkom na letisku, kde k nim svižným krokom kráča vážne sa tváriaci muž nahodený v obleku. Nesie v ruke kufrík. Taký ten bezpečnostný, kovový, do ktorého sa vkladajú naozaj veľmi dôležité a vzácne veci. Pre lepšiu ochranu sa dá pripútať k ruke. Aj v akčných filmoch také používajú. Keď hlavný hrdina zachraňuje svet. Ak sa takého kufríka chce na filmovom plátne zmocniť nejaký zloduch, najskôr musí nešťastníkovi časť končatiny odseknúť.

V spomínanom videu k takej dramatickej scéne nedošlo. Kovový kufrík muž v obleku dobrovoľne odovzdá do rúk elitných policajtov. Ešte predtým im však ukazuje jeho obsah, zrejme aby sa špeciálne trénovaní príslušníci nasadzovaní do najnebezpečnejších akcií presvedčili, že na palubu naozaj nakladajú presne ten dôležitý kontraband, po ktorý prileteli. V tom momente však zostane divák mierne šokovaný. Muž v obleku totiž z kufríka vyťahuje akúsi knihu. Zdá sa, že je všetko v poriadku, pretože jeden z elitných policajtov na znak súhlasu dôležito prikývne hlavou. Knihu vracia do kufríka, ktorý zacvakne, pripúta k čomusi vo vrtuľníku a stroj odlieta.

Článok môžete dočítať na webe PLUS 7 DNÍ TU

Plus 7 dní

Diskusia