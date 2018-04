Členov Smeru čaká snem. Kaliňák odmieta, že budú rokovať o výmene Fica

BRATISLAVA - O pozícii predsedu strany sa na štvrtkovom (26.4.) sneme Smeru-SD hovoriť nebude. Tvrdí to podpredseda strany a exminister vnútra Robert Kaliňák. "Je kopa tém, ktoré chceme riešiť," povedal Kaliňák po príchode do centrály Smeru-SD, kde sa schádza užšie vedenie strany. Krajskí šéfovia budú rokovať aj o príprave snemu. Ani podľa poslanca Jána Podmanického nebude na sneme téma výmeny Roberta Fica. Dúfa, že Fico predsedom zostane.

Exminister vnútra Robert Kaliňák. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Poslanec Smeru-SD a exminister kultúry Marek Maďarič pred pár dňami povedal, že situácia v strane Smer-SD prirodzene speje do okamihu, keď sa môže stať aktuálna otázka, či bude Fico obhajovať predsednícky post, alebo nie. Nepovedal, či by sa mal premiér Peter Pellegrini pokúsiť vymeniť na čele strany Fica. On sám o tento post nemá záujem. Pellegrini tiež hovoril, že túto ambíciu nemá.

"V hlavách členov strany Smer-SD by nemalo byť tabu aj o takýchto variantách uvažovať," poznamenal. Podľa Maďariča vzniká situácia, ktorá môže byť pre také niečo prajná. Poukázal na rozdelenie funkcií predsedu strany a vlády, ako aj na nárast dôveryhodnosti Pellegriniho po tom, čo sa stal premiérom.

"Do istej miery to môže ovplyvňovať uvažovanie členov strany Smer-SD aj samotný vnútorný život Smeru-SD," myslí si Maďarič. Dodal, že v súčasnosti je však Fico naďalej pevne na čele Smeru-SD.

Snem bude mať strana vo štvrtok v účelovom zariadení Národnej rady (NR) SR v Častej - Papierničke. Program z pozvánky nie je známy. Predseda Smeru-SD nedávno snem avizoval a hovoril, že na ňom bude strana riešiť aj nový štýl riadenia. Koalícia pripravuje aj ďalší sociálny balíček, reč by teda na pracovnom sneme mohla byť aj o ňom.

