Bugár sa ospravedlňuje za všetko, čím si ľudia museli prejsť: Ide o najturbulentnejšie obdobie

BRATISLAVA - Líder koaličného Mosta-Híd Béla Bugár uznáva, že za posledný mesiac sme ako krajina prešli cez pravdepodobne najturbulentnejšie obdobie v novodobej histórii. V mene svojej strany sa preto ospravedlňujem za všetko, čím si občania za tento mesiac museli prejsť.

"Pevne verím, že nová vláda obnoví vieru občanov v politiku," uviedol Béla Bugár. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

"Pevne verím, že nová vláda obnoví vieru občanov v politiku a umožní nám ako krajine napredovať," uviedol na sociálnej sieti. Podľa Bugára však nemožno zo zreteľa strácať to podstatné, a to je vyšetrenie vraždy dvoch ľudí a káuz, ktoré sa okrem iného objavili v ostatných dňoch. "Toto je základná požiadavka ľudí na námestiach. Predčasné voľby by tento krok značne oddialili. Boli by nezodpovedným a nerozumným krokom. Potrebujeme po týchto šokujúcich udalostiach obnoviť riadny chod krajiny a robiť všetko pre to, aby sa situácia upokojila. Snahy a kroky Mosta-Híd nie sú vzdialené od požiadaviek na zhromaždeniach," uistil.

Na margo novej vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) poznamenal, že pravdepodobne sa nikdy nenájde taká, ktorá by bola ideálna pre sto percent ľudí požadujúcich zmenu. "Ale sme presvedčení, že nová vláda pána Pellegriniho je takou vládou, ktorá sa v najväčšej možnej miere blíži k akceptácii verejnosti. Vítame konštruktívny duch týchto rokovaní a sme presvedčení o tom, že deklarovaná snaha pána Pellegriniho presadiť nový spôsob voľby policajného prezidenta, návrh zákona o policajnej inšpekcii, ktoré sa do Programového vyhlásenia vlády dostali z iniciatívy Mosta-Híd, situáciu naďalej budú upokojovať," dodal.

TASR

