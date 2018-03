AKTUALIZOVANÉ

Bugár obhajoval vládny program. Opozícia ho však označila za paškvil

BRATISLAVA - Predstavitelia koalície obhajovali vládny program už pred dvoma rokmi a dokument, ktorý predkladá premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), je identický. Takto vysvetlil novinárom predseda Mosta-Híd Béla Bugár fakt, že do rozpravy k vládnemu programu sa neprihlásil žiaden koaličný poslanec. Do debaty sa občas zapájajú len cez faktické poznámky. Opozícia kritizuje, že vláda neprešla zásadnou rekonštrukciou, iba sa vymenili figúrky na šachovnici. Problém je pre ňu aj to, že programové vyhlásenie nového kabinetu je prakticky totožné s programom predchádzajúcej vlády.

Opozíciu zároveň Bugár kritizoval, že obsah jej vystúpení sa sústredí len na sypanie špiny a urážanie koalície. Foto archív Zdroj:AP/SITA

"Pred dvoma rokmi sme si povedali všetko a pokračujeme v tom. Vy si myslíte, že si potrebujeme vytĺcť nejaké politické body z tejto rozpravy? Ja si to nemyslím. My potrebujeme robiť a plniť, čo v programe máme napísané," zdôraznil.

Opozíciu zároveň Bugár kritizoval, že obsah jej vystúpení často nie je venovaný vládnemu programu, ale sústredí sa len na sypanie špiny a urážanie koalície.

Nič nové

Nezaradený poslanec Martin Poliačik si myslí, že nový kabinet predložil to isté programové vyhlásenie vlády (PVV) preto, „lebo na ničom inom novom by sa nevedeli dohodnúť“. „Nie sú schopní urobiť nič nové,“ povedal. Poliačik zdôraznil, že dnes už nie je nič ako v roku 2016, keď predložené programové vyhlásenie vzniklo. Vládna koalícia sa na úprave vlády podľa neho nedohodla preto, aby zabezpečila stabilitu v krajine, ale preto, „že mnohí z nich vedia, že to je ich posledná jazda“. To je ale podľa Poliačika dôvod na odchod vlády a nie na jej zachovanie.

Paškvil

Poslanec SaS Martin Klus označil programové vyhlásenie novej vlády za „paškvil“, ktorý je neaktuálny a nereflektuje na aktuálne problémy na Slovensku. Skritizoval časť programového vyhlásenia o zahraničnej politike. „Slovensko potrebuje jasne deklarovať, koho považuje za svojho spojenca,“ vyhlásil poslanec, ktorý hlása proeurópsku orientáciu krajiny. Neopomenul ani zámer kabinetu pomôcť Slovákom v zahraničí. Podľa neho nerobí vláda pre týchto občanov dosť.

Klusovo vystúpenie si vyžiadalo pár koaličných reakcií. Podľa Miroslava Číža zo Smeru-SD predviedol Klus svoju trápnosť. Narážal na reči o zahranično-politickej orientácii Slovenska. Pripomenul, že bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD) dlhodobo zdôrazňoval, že Slovensko patrí do Európskej únie a že chce byť pri debatách o jadre Únie. Naproti tomu podľa Číža stál Klusov stranícky šéf Richard Sulík. Číž poukázal na Sulíkovo spochybňovanie jadra aj na jeho protieurópske postoje.

SaS má jasno

Predsedníčka parlamentného zahraničného výboru Katarína Cséfalvayová (Most-Híd) zdôraznila, že vláda „jasne deklaruje proeurópske a proatlantické smerovanie, podľa čoho sa aj Slovenská republika správa“. Nie je si istá, že by to tak bolo aj v prípade, že by tu bola vláda s účasťou SaS.

„SaS má jasno v tom, kam má Slovenská republika patriť,“ reagoval Klus, ktorý Čížovi pripomenul Ficove reči o americkom miliardárovi Georgeovi Sorosovi. Eduard Heger z OĽaNO zopakoval, že Pellegriniho vláda nemá jeho dôveru, keďže došlo „iba k výmene figúrok na šachovnici“.

