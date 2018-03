AKTUALIZOVANÉ

O osude koalície rozhodne Most-Híd. Časť strany je za odchod, iní chcú zostať

BRATISLAVA - Republiková rada Mosta-Híd rokuje o tom či strana zostane v koalícii, alebo z nej odíde. Časť strany je za odchod, časť chce zostať. Niektorí hovoria, že ak strana v koalícii zostane, odídu.

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

"Budem žiadať, aby sme odišli z koalície," povedal pri príchode na rokovanie do centrály Mosta-Híd poslanec Národnej rady SR František Šebej. Nepovedal, či ak strana zostane v koalícii, odíde, ale rozhodnutý už je.

Priznal, že mu odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka(Smer-SD) nestačí. Odstúpenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je pre Šebeja ešte niečo, čo si vie predstaviť. Strana je podľa neho rozdelená na tých, ktorí si myslia, že sa to ešte zachrániť dá a na tých, čo si myslia opak.

Štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák si nemyslí, že Kaliňákov odchod je postačujúci. Pripúšťa, že ak Most-Híd v koalícii zostane, on odíde.

Členovia z trebišovského okresu si myslia, že by Most-Híd mal v koalícii zostať. V bratislavskej okresnej organizácii sú za masívnu rekonštrukciu vlády.

Na rokovanie Republikovej rady prišli aj poslanci Národnej rady okolo Andreja Hrnčiara, ktorí nie sú členmi strany. Hrnčiar nepovedal, ako sa zachovajú, ak Most-Híd v koalícii zostane. Podľa neho sú dnes v hre mnohé scenáre vrátane pádu vlády.

Kaliňákov odchod podľa neho hodnotia všetci pozitívne. "Možno to malo prísť trochu skôr, ale myslím si, že by to mohlo prispieť k upokojeniu situácie," povedal. Hrnčiar si však nie je istý, či už dnes bude Kaliňákovo odstúpenie strane stačiť.

Väčšina delegátov sa pred rokovaním vyjadrovať nechcela.

Odídu niektorí poslanci?

Podľa Bugára, či sa Most-Híd rozhodne zostať v koalícii, alebo z nej vystúpiť, sú možné odchody niektorých členov strany. Bude preto veľmi pozorne počúvať predstaviteľov regiónov na dnešnej republikovej rade a podľa toho sa rozhodne. Na cez víkend zverejnené vyjadrenia podpredsedu SNS Antona Hrnka, že požadujú odchod ministerky spravodlivosti Lucia Žitňanskej, šéf Mosta-Híd povedal, že „ak to bude na stole od pána predsedu SNS, k tomu sa vyjadrím“.

Prezident v prejave k aktuálnej politickej situácii v nedeľu 4. marca avizoval, že rokovania s lídrami politických strán začne v najbližších dňoch a následne bude verejnosť informovať. V prejave Andrej Kiska okrem iného konštatoval, že nevidí žiaden plán vyviesť krajinu z krízy dôvery. Preto začne rokovania s politickými stranami o tom, „ako si predstavujú budúcnosť, existenciu vlády, vzťahy vlády a opozície - a predovšetkým o tom, akým spôsobom začneme obnovovať dôveru ľudí na Slovensku vo svoj vlastný štát“.

Ako ďalej pokračoval, nateraz vidí dve možnosti. „Rozsiahlu a zásadnú rekonštrukciu vlády, ktorá by nepolarizovala spoločnosť a požiadala a získala dôveru Národnej rady SR. Alebo predčasné voľby, ktoré by v mnohých demokratických krajinách boli najprirodzenejším riešením. Je možné ich urobiť rýchlo a efektívne spolu s komunálnymi voľbami. O tom však musí rozhodnúť parlament 90 hlasmi.“

SITA

Diskusia