Baránikove tvrdé slová: Drucker neodvolaním Gašpara potvrdil svoju nesvojprávnosť

BRATISLAVA – Minister vnútra SR Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) mal okamžite po nástupe do funkcie odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. V diskusnej relácii SRo Sobotné dialógy to uviedol poslanec SaS Alojz Baránik. "Z toho, že to neurobil vidíme, že je nesvojprávny a že ministerstvo neriadi, iba ho zastrešuje. V skutočnosti to ministerstvo patrí niekomu inému, niekomu, kto je za touto vládou," povedal.

Poslanec SaS Alojz Baránik. Archívne foto Zdroj:TASR - Michal Svítok

Oponent v diskusii, predseda poslaneckého klubu SNS v NR SR Tibor Bernaťák sa voči jeho slovám ostro ohradil. "Som členom vládnej koalície, no za mnou nikto nie je, ja som absolútne svojprávny, takéto slová si vyprosujem," zdôraznil. "To si môžete vyprosiť, ale nás to nezaujíma, taká je realita vyplývajúca z vašich výsledkov," povedal Baránik na margo vládnej koalície.

Poslanci, členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR sa dostali do verbálnej konfrontácie pri debate o navrhovaných zmenách pri obsadzovaní postu policajného prezidenta.

Bernaťák priznal, že v návrhu má SNS "zopár otáznikov", o ktorých vedie diskusiu, týkajú sa napríklad dĺžky mandátu šéfa polície.

"Skôr ako sedemročné obdobie by sme navrhovali model dva x štyri roky,“ uviedol Bernaťák. Ďalšou otázkou do diskusie je spôsob možnosti odvolať policajného prezidenta. "Ak urobí vážnu chybu, mal by odísť," povedal s tým, že právo odvolať policajného prezidenta by mohla mať vláda. "Ale to je ešte súčasťou debaty k návrhu vo vnútri SNS," priblížil. Podľa Baránika by mal mať minister možnosť odvolať policajného prezidenta, no s exaktným odôvodnením, pričom by toto odôvodnenie malo tvoriť základ pre možnú súdnu žalobu za neoprávnené odvolanie.

Obaja sa zhodli, že kandidát by mal byť človek, považovaný za autoritu z morálneho i profesionálneho hľadiska. Baránik tvrdí že na policajnom prezidentovi by sa mala zhodnúť nielen vládna väčšina.

"Bol by to ideálny stav, keby prišlo k dohode medzi koalíciou a opozíciou, no vieme, aký je súčasný stav v parlamente, keď nás opozícia neustále kriminalizuje,“ reagoval Bernaťák. Myslí si, že preveriť morálnu integritu i profesionalitu kandidáta bude bez problémov možné pri vypočúvaní pred brannobezpečnostným výborom parlamentu. "Predpokladám, že členovia výboru z radov opozičných poslancov kandidáta rozoberú do šróbikov,“ povedal.

Venovali sa aj zmenám v prípade Inšpekcie Ministerstva vnútra SR. Koaličný poslanec nevidí problém, ak by inšpekcia naďalej fungovala v rámci rezortu vnútra, nemala by byť však priamo podriadená ministrovi vnútra či prezidentovi Policajného zboru.

"Šéf inšpekcie by mal mať do istej miery nezávislosť, minimálne od ministra vnútra, ktorý ho nebude môcť menovať či odvolávať, to by malo prejsť na iný orgán, napríklad na vládu," uviedol Bernaťák. Podľa zástupcu najsilnejšej opozičnej strany by obdobne ako pri menovaní policajného prezidenta mala výberu predchádzať širšia verejná diskusia a zabezpečená dostatočná previerka kandidáta. "Takisto aj v prípade šéfa inšpekcie musia byť jasne stanovené objektívne dôvody jeho odvolania, uviedol tímlíder SaS pre súdnictvo a spravodlivosť.

