Drucker odstupuje z funkcie ministra vnútra. Dospel k záveru, že odvolanie Gašpara nie je správne

BRATISLAVA - Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) odstupuje zo svojej funkcie. Drucker to oznámil na pondelkovom brífingu na pôde ministerstva. Odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara nie je podľa neho správne ani spravodlivé.

Odstupujúci minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).

"Žiadalo sa odo mňa, aby som dokázal znížiť túto polarizáciu, aby som odvolal Tibora Gašpara. Ale ja si chcem zachovať svoju integritu. Ak si myslím, že tvrdé odvolanie Tibora Gašpara nie je správne, tak pokiaľ ja mám vytvárať istú polarizáciu namiesto jej uvoľnenia, si myslím, že za týchto okolností nemám ďalej právo zotrvávať v pozícii ministra vnútra. Preto som sa rozhodol, že podám do rúk pána prezidenta rezignáciu na svoju funkciu," oznámil Drucker.

Drucker nastúpil do funkcie ministra vnútra po Robertovi Kaliňákovi pred mesiacom a vzal si čas na rozhodnutie o Gašparovej budúcnosti. Gašparov odchod žiadajú ľudia na protestoch, opozícia aj prezident SR Andrej Kiska. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) považuje Gašpara za profesionála, ale avizoval, že bude rešpektovať rozhodnutie ministra.

Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) označil za škodu rozhodnutie ministra vnútra Tomáša Druckera podať demisiu. Ako povedal Hrnko v pondelok, Drucker mal za tých niekoľko dní vo funkcii dobré nápady.

„Rozprávali sme sa viackrát. Drucker priniesol návrh na zmenu nominácie policajného prezidenta i návrh na zmenu kreovania policajnej inšpekcie a jej zaradenie, urobil reálny a akceptovateľný koncept. Ťahalo sa to dva roky, lebo sa nevedeli dohodnúť Robert Kaliňák s Luciou Žitňanskou,“ povedal Hrnko.

Podľa Hrnka prezident SR Andrej Kiska buď Druckerovu rezignáciu prijme, alebo neprijme. „Ak prijme, bude musieť byť nový minister,“ dodal.

Most-Híd Je prekvapený

Koaličnú stranu Most-Híd prekvapilo rozhodnutie ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) podať demisiu. "No berieme ho na vedomie," povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

Most-Híd tvrdí, že navrhované zmeny o spôsobe výberu a menovania vedenia polície považuje za dôležitý systémový krok k obnovovaniu dôvery. "Návrh je v súlade s návrhom strany Most-Híd, ktorý z iniciatívy jej predstaviteľov bol zapracovaný aj do Programového vyhlásenia vlády," dodala Debnár.

Rezignácia ministra vnútra Tomáša Druckera podľa politológa Juraja Marušiaka neupokojí napätú situáciu na Slovensku. "Nerozumiem dôvodu, prečo sa bránil odvolaniu prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara, je to veľmi prekvapivé. Je faktom, že voči nemu bola spustená mediálna paľba za všetky jeho podnikateľské aktivity a rozumiem z tohto hľadiska, že zotrvávanie vo funkcii by bolo pre neho veľmi problematické," uviedol Marušiak.

Podľa neho sa nestabilitu, ktorá na Slovensku trvá od marca, podarilo Druckerovým vymenovaním za ministra vnútra, zažehnať zatiaľ iba na veľmi krátky čas. "Uvidíme, čo to urobí so slovenskou politickou scénou. Smer teraz bude musieť nájsť náhradníka. Z hľadiska toho, že odíde jeden minister, neznamená, že sa teraz ide zosypať celá vláda. Samozrejme, je to veľmi nepríjemná situácia pre najsilnejšiu stranu vládnej koalície," konštatoval Marušiak.

Danko rozhodnutie berie na vedomie

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) berie na vedomie rozhodnutie ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) odstúpiť z funkcie. Tým, že ide o vnútornú záležitosť Smeru-SD, nebude sa k tomu bližšie vyjadrovať, uviedol Dankov hovorca Tomáš Kostelník.

Rozhodnutie Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) odstúpiť z funkcie ministra vnútra je zároveň koncom jeho politickej kariéry. Myslí si to politologička Darina Malová. Druckerovo gesto vníma ako prejav rezignácie.

„Ja to vidím tak, že keďže nenašiel dôvod, pre ktorý by mal T. Gašpara odvolať, tak to radšej odpískal sám, lebo nevedel, ako má celý problém vyriešiť,“ uviedla politologička. Je presvedčená, že rozhodnutie ovplyvnil aj veľký tlak verejnosti, ktorému bol minister vystavený i medializovaná kauza okolo pozemkov, ktoré získal so svojou manželkou v Trnave a okolí.

Malová je zároveň presvedčená, že väčší signál pre policajného prezidenta Tibora Gašpara, aby sám odstúpil, už nebude. "Ak to ani teraz nepochopí a neurobí, tak nad tým ostáva rozum stáť," zdôraznila politologička.

Boj vzdal

Politológ Pavol Baboš tvrdí, že odstupujúci minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) nedokázal ako krízový manažér upokojiť situáciu na slovenskej politickej scéne a svoj boj vzdal.

"Pokiaľ ide o protesty ľudí v uliciach, tak to určite kúpi čas, pretože požiadavka na odvolanie policajného prezidenta Gašpara nebude mať byť kým riešená, kým sa nenájde nový minister vnútra. Keď sa nájde, ten zas môže žiadať nejaký čas, ako pred ním žiadal Drucker. Pokiaľ ide o samotnú situáciu v koalícii, to je skôr otázka na politických partnerov Smeru, či budú mať snahu nejakým spôsobom zasahovať do výberu nového ministra, alebo to nechajú plne v réžii Smeru. Vzhľadom na to, akú stratégiu mal Most Híd pri poslednej koaličnej kríze, tak sa dá predpokladať, že by mohol mať tú ambíciu, aspoň spolurozhodovať o novom ministrovi vnútra, ale ešte som nezachytil žiadnu reakciu, takže neviem," komentoval Baboš vývoj na politickej scéne.

Odstúpenie Druckera a jeho argumentácie vníma ako nekonzistentné a je podľa neho zvláštne, že končí. "Zároveň to hovorí niečo o tom, že minister nemá cit pre politickú a spoločenskú zodpovednosť v tom zmysle, že požiadavka na odvolanie Gašpara nebola o tom, či sú dôkazy o tom, že zlyhal, ale skôr o tom, že mu značná časť spoločnosti nedôverovala a či tú dôveru chcel ako minister získať späť, alebo nie. A tu sa zdá, že ten boj vzdal," konštatoval politológ s tým, že práve Drucker mal byť tým krízovým manažérom, ktorý vie takéto situácie riešiť a mal situáciu upokojiť a ukázalo sa, že ani toto nepomohlo.

SITA , TASR

