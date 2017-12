Ako trávia Vianoce naši politici? Hlina je verný tradíciám, Glváč nakupuje darčeky už od septembra

BRATISLAVA – Oslovili sme slovenských politikov s otázkou, ako budú tráviť tohtoročné vianočné sviatky. Prezradili nám, čo sa bude nachádzať na ich štedrovečernom stole, aké majú tradície a zaspomínali si aj na detstvo a darčeky, ktoré ich potešili najviac.

Podpredseda strany SNS Anton Hrnko bude tráviť sviatky tradične so svojou rodinou doma. Na sviatok svätého Štefana chodieva na hrob svojich rodičov a tiež navštevovať príbuzných. Posledný deň v roku sa chystá na silvestrovský výstup na Pajštún a podľa možností zájde aj do divadla.

„Dodržiavame tradičný stupavský rituál, to je rybacia polievka a kapor a keď chodím do Žiliny, tak tam majú vždy pre mňa špeciálne pripravenú našu horňackú kapustnicu, ktorú si dám vždy na Štefana ako pripomienku mladosti a detstva.“

„Zvyčajne zabíjam kapra ja, čistím aj filetujem. Robím z neho polievku aj ho vyprážam špeciálne podľa stupavského receptu,“ prezradil pre Aktuálne.sk Hrnko.

Darček, ktorý ho v detstve najviac potešil, boli korčule. Dostal ich, keď mal päť rokov. Prianie konkrétneho darčeka, ktorý by si rád našiel pod stročekom tento rok nemal, nechá sa prekvapiť, čo pre neho prichystajú deti a manželka.

Hlina je verný oravským tradíciám

„My trávime Vianoce u mamy na Orave, čiže aj moja bratislavská manželka musí dodržiavať všetky oravské tradície, ktorých je veľa, už si zvykla, ale sú konzervatívne,“ povedal pre Aktuálne.sk predseda strany KDH Alojz Hlina.

„Celý deň sa na Štedrý deň nesmie jesť, až večer. Večera musí začať o šiestej, musí tam byť kapustnica bez mäsa, dokonca my to máme tak náročné, že v tej kapustnici musí byť ostriež, dokonca iba od jedného rybára, moja mama od iného nezoberie, huby tam musia byť, iba od jedného, takže do detailu, zemiakový šalát, kapor,“ povedal Hlina.

Darčeky nakupuje predseda KDH vopred, z minulosti sa poučil, že si to netreba nechávať na poslednú chvíľu.

„My sme mali ťažké detstvo, tešili sme sa naozaj z mála, častokrát to skončilo len pri pyžame, ale potešilo aj to. Potešila akákoľvek drobnosť, ktorá tam bola. My sme mali radosť z mandarínok, tak to poviem... hrozienka, salónky, už aj len z toho,“ spomína na svoje detstvo Hlina.

Zvyšok sviatočných dní strávi na dovolenke. Kam sa s rodinou chystá odpovedať nevedel. „U nás je to tajomstvo do poslednej chvíle, nemám čas sa tomu venovať, ale v zásade je letná alebo zimná varianta.“

U Vašečkovcov nechýba modlitba

Richard Vašečka z OĽaNO bude Vianoce taktiež tráviť doma, čo je pre neho najväčší darček, keďže podľa jeho slov väčšinu času trávi v práci, v parlamente či na služobných cestách v zahraničí. Nebudú chýbať ani návštevy u jeho a manželkinej rodiny a príbuzných.

Vianoce prežívajú Vašečkovci aj z duchovného hľadiska, nechýba modlitba, či čítanie z evanjelia. „Ako veriaci kresťania pôjdeme aj na bohoslužbu,“ povedal pre Aktuálne.sk. Na povery u nich doma neveria, ako povedal - „my máme vieru, nepotrebujeme povery.“

Kapra na Štedrý večer nejedia, uprednostňujú skôr lososa či aljašskú tresku. Keďže jeho manželka pochádza z východného Slovenska, na ich stole by ste našli aj bobaľky.

A aký darček mu v detstve urobil najväčšiu radosť? „Ja som bol strašne na knižky, vždy som dostal niekoľko kníh a prvú z nich som prečítal už do polnočnej svätej omše,“ zaspomínal si Vašečka. Pod stromčekom očakáva nejakú košeľu alebo čiapku. „Manželka vie, čo potrebujem,“ dodal na záver.

Glváč nakupuje už od septembra

„Klasika. S rodinou, s deťmi a s rodičmi. Takže Štedrý deň doma. Prvý sviatok vianočný u rodičov, druhý sviatok vianočný zase u druhých rodičov," prezradil svoj sviatočný program pre Aktuálne.sk Martin Glváč, poslanec NR SR za stranu Smer-SD.

„Bežné tradície. Raňajky si dáme, držíme pôst, aby ten deň bol iný ako tých 365.“

Na večeru potom u Glváčovcov majú tradične kapustnicu bez mäsa s hubami a rybu, ktorú on nezabíja. „Božechráň! Ja nie, ja som veľký fanúšik kapra, dám si ho vyfiletovať.“

Prezradil nám aj, aký darček mu v detstve urobil najväčšiu radosť. „Za socíku som dostal takú hokejku, naozajstnú, ktorú nebolo normálne dostať alebo len veľmi ťažko,“ zaspomínal si na darček z detstva.

Kupovanie darčekov si nenecháva na poslednú chvíľu, nakupuje ich už od septembra. Silvester bude tráviť na horách s rodinou a so svojimi priateľmi a straníckymi kolegami.

