SHMÚ vydal výstrahu. Začiatkom týždňa hrozí na Slovensku poľadovica

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou. Ako uvádza na svojej internetovej stránke, výstraha sa týka konkrétne od pondelka od 22:00 do utorku do 12:00 a platí pre celé územie Slovenska.

Výstrahu 1. stupňa pred silnými mrazmi vydal pre okresy Žilinského, Banskobystrického, Prešovského i Košického kraja. Ilustračné foto Zdroj:TASR - Pavol Ďurčo

Na juhozápadnom Slovensku v okresoch Bratislavského a Trnavského kraja očakávajú meteorológovia zasa silný nárazový vietor. Počas najbližšej noci i v priebehu pondelka môžu nárazy vetra dosiahnuť rýchlosť 65 - 70 km/h.

Výstrahu 1. stupňa pred silnými mrazmi vydal pre okresy Žilinského, Banskobystrického, Prešovského i Košického kraja, kde hrozí z nedele na pondelok pokles teploty od -15 do -19 stupňov Celzia. Platí od nedele 22.00 h do pondelka do 09:00.

SITA

