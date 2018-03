Ľadová povodeň a silný vietor. SHMÚ vydal výstrahy

BRATISLAVA - Na horách stredného Slovenska môže zafúkať silnejší vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) už vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

Vietor by mohol v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 – 125 km/h. Ilustračné foto Zdroj:archív Plus JEDEN DEŇ

Výstraha platí pre niektoré časti Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja. Týka sa to predovšetkým okresov Žilina, Martin, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno.

Podľa meteorológov by mohol v nárazoch dosiahnuť vietor rýchlosť 110 – 125 km/h. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," uvádza SHMÚ. So silnejším vetrom treba predbežne počítať od nedele od 22.00 h do pondelka (12.3.) do poludnia.

SHMÚ zároveň vydal hydrologické výstrahy prvého stupňa pred ľadovou povodňou. Tie sa týkajú okresov Námestovo a Tvrdošín. "Vzhľadom na oteplenie sa na tokoch vytvárajú ľadové úkazy, ako chod ľadu a ľadová zápcha, ktoré spôsobujú vzdutie vodných stavov," podotýka SHMÚ.

Vzhľadom na oteplenie sa v okrese Námestovo a Tvrdošín na tokoch vytvárajú ľadové úkazy (chod ľadu a ľadová zápcha), ktoré spôsobujú vzdutie vodných stavov s možnosťou dosiahnutia a prekročenia stupňov povodňovej aktivity. Vývoj hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať.

TASR , SITA

