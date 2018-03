Jar ešte ani zďaleka neprichádza. Východ krajiny v najbližších dňoch potrápia nízke teploty, vietor aj sneh

BRATISLAVA – Snehové jazyky, záveje, nízke teploty, ale aj vietor potrápia v najbližších dňoch východ Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa.

Najveternejšie bude v stredu 21. marca od 10.00 h v okresoch Košického a Prešovského kraja. Ilustračné foto Zdroj:FOTO TASR - Milan Kapusta

Najveternejšie bude v stredu 21. marca od 10.00 h v okresoch Košického a Prešovského kraja. Meteorológovia v týchto lokalitách očakávajú vietor, ktorý môže miestami dosiahnuť 65 - 70 km/h. Výstraha prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov platí do stredy do 21.00 h pre okresy v Košickom a Prešovskom kraji.

SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa na štvrtok 22. marca aj pred nízkymi teplotami. Tie by mali potrápiť najmä obyvateľov v Košickom, Prešovskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Teploty by sa mali v niektorých lokalitách ojedinele pohybovať od mínus 15 do mínus 17 stupňov Celzia.

Zároveň SHMÚ vydal aj hydrologickú výstrahu pred možným výskytom povodne, ktorá sa týka dolnej časti povodia rieky Bodrog v lokalite Michaloviec. Výstraha platí do stredy do 14.00 h.

TASR

