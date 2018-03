Cez víkend treba počítať s výdatnejšími zrážkami. Pridať sa môže aj vietor

BRATISLAVA - Cez víkend treba na mnohých miestach počítať s výdatnejšími prehánkami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý už vydal výstrahy prvého stupňa. V nedeľu (1.4.) sa k nim na viacerých miestach môže pridať aj silnejší vietor.

Výdatnejšie zrážky očakávajú meteorológovia v sobotu (31.3.) najmä v Nitrianskom, Trenčianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Miestami môže spadnúť 35 - 50 mm. "Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu a predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," uvádza SHMÚ.

Výstraha predbežne platí od sobotňajšieho (31.3.) do nedeľného (1.4.) poludnia. K nim sa v nedeľu pridajú aj výstrahy pred silnejším vetrom a vetrom na horách. Týkajú sa takmer celého územia Slovenska, vrátane Bratislavského a Trnavského kraja.

V nižších polohách môže dosiahnuť vietor v nárazoch rýchlosť 65 - 70 km/h a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Vo vyšších polohách a na horách sa očakáva vietor s rýchlosťou 110 - 135 km/h. "Predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," píše SHMÚ.

Výstrahy pred vetrom v nižších polohách platia predbežne počas nedele, od rána zhruba do 18.00 h, vo vyšších polohách v nedeľu (1.4.) od 13.00 h do pondelka (2.4.) do 03.00 h.

