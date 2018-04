Vychádzajúce hviezdy: Ich diela zatiaľ kúpite lacno

BRATISLAVA - Týchto slovenských výtvarníkov by ste si rozhodne mali zapamätať. A najlepšie aj kúpiť - kým nestoja celý majetok. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala MARTINA SKÚPA.

Katarína Janečková-Walshe (29) Zdroj:Archív K.J.W.

Slováci sú konzervatívni a pre zberateľov výtvarného umenia to platí obzvlášť. Už roky sa najviac kupuje Benka, Bazovský, Fulla či galandovci. No čoraz viac sa do aukčných siení prebojúvajú mladí umelci. Ich diela majú šmrnc a nepopierateľné kvality, mnohí prerazili už aj v zahraničí a ich cena úmerne stúpa. Toto sú niektorí z nich.

Oľga Paštéková (34)

Rodáčka zo slovenskej metropoly vyštudovala na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave u profesora Ivana Csudaia (tento rok bol jedným z nominovaných na „slovenské nobelovky“ - Krištáľové krídlo) a neskôr aj vo viedenskej Akademie der bildenden Künste. Okrem Slovenska vystavovala v Česku, v Rakúsku i v Belgicku. Jej obľúbenou témou sú zvieratá. Jej obrazy sú tajomné a mystické a trochu pochmúrne. „Tak to cítim… Možno to pramení aj z môjho biorytmu, ožívam v noci, som tak trochu nočný motýľ a taká je prevažná väčšina mojich vecí. Nachádzam inšpiráciu v atmosfére noci, v kontrapunkte civilizácie a sveta zvierat, ako sú vlky, medvede a havrany. Vytváram si osobnú mytológiu a objavujú sa v tom aj symboly života, smrti, transformácie,“ vysvetľuje Oľga.

Teda má rada horory? „Milujem mýty, legendy i rozprávky a sledujem, ako sa vyvíjajú od čias, keď som bola malá. Od Janka Hraška k Frodovi z Pána prsteňov. Aj ľudové ‚drasťáky‘ Pavla Dobšinského majú stále grády. Inak, ktosi povedal, že mýty môže rozprávať len ten, kto má vlastný mýtus. Dúfam, že čosi také v sebe mám…“

Myslí si o sebe, že sa jej podarilo preraziť? „Ja to až tak nesledujem,“ smeje sa. „A neviem, čo to vlastne znamená. Možno, že moje obrazy sú známe, a robievajú so mnou rozhovor, ako teraz vy,“ vraví.

Celý článok môžete dočítať na webe PLUS 7 DNÍ TU <<<

Plus 7 dní

Diskusia