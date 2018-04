Švédi majú hlavy v smútku. Zomrela im jedna z najznámejších speváčok

Rodáčka z Järvsö reprezentovala Švédsko na Veľkej cene Eurovízie. Ilustračné foto Zdroj:facebook

Speváčka, ale aj herečka a moderátorka, ktorá mala za šesť desaťročí na konte viac ako 10-tisíc koncertných vystúpení, skonala vo veku 80 rokov na následky srdcovej príhody krátko po tom, čo jej diagnostikovali nádorové ochorenie.

Smutnú informáciu zverejnila v utorok prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí dcéra zosnulej.

Sweden is in mourning today. Barbro Svensson (Lill-Babs), one of our most beloved entertainers who has been active for more than 60 years, passed away today. She never stopped doing what she loved, she was joy and wisdom. Barbro, you wrote history here. Du fattas oss redan. pic.twitter.com/mwe8FFuHRa