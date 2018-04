Suchoňov dirigent: Derniéra Krútňavy prebehla v kostýmoch Predanej nevesty

BRATISLAVA - Organista a dirigent, ktorý prežil väčšinu svojho produktívneho života v Belgicku a dodnes žije v meste Antverpy.

Dirigent Valach. Svoj život okrem iného zasvätil propagácii slovenskej hudby v zahraničí. Zdroj:Katarína Korecká

Svoj život okrem iného zasvätil propagácii slovenskej hudby v zahraničí, za čo dostal medailu prezidenta SR. Začiatky jeho aktívneho pôsobenia v Belgicku sa spájajú so slovenskou národnou operou Krútňava skladateľa Eugena Suchoňa, ktorú naštudoval v Kráľovskej flámskej opere v Antverpách. Bolo to vôbec prvé naštudovanie opery v zahraničí, ktoré sa stretlo s obrovským úspechom. Inscenácia mala na to obdobie neuveriteľných 18 repríz. Bolo to pred 50 rokmi, presne 6. apríla 1968.

V tom čase šlo doslova o husársky kúsok. Po úspechu zostal aj s manželkou žiť v Antverpách. Krútňavu uviedol v operách v Antverpách a Gente ešte raz, s novým obsadením, v roku 1973. Inscenácia mala 9 repríz. Dnes už žije sám v byte v pokojnej štvrti Antverp. Pred rokom 91-ročného pána prepadli zlodeji, ktorí sa vydávali za policajtov v civile a musel im odovzdať všetky peniaze a šperky. Napriek tomu nás prijal u seba doma.

S JÁNOM VALACHOM (92) sa pre týždenník PLUS 7 DNÍ rozprávala KATARÍNA KORECKÁ.

Ako v Antverpách prišli na Suchoňa?

Bola to náhoda. Bol som na organovom turné. Môj dobrý známy Gabriël Verschraegen, riaditeľ konzervatória v Gente, prišiel za mnou, že mu volal riaditeľ opery v Antverpách Renaato Verbruggen. Dostal za úlohu uviesť modernú českú operu a chcel sa poradiť. Pán Verschraegen mu povedal, že tu má len jedného československého muzikanta, a spýta sa, či mu poradí.

A poradili ste.

Riaditeľ Verbruggen ma poprosil, či môžem na druhý deň prísť do Antverp, že si zruší popoludňajší program, a mohli by sme prebrať, ktorú modernú českú operu zaradiť do programu. Musím povedať, že vtedy o Slovensku ni­kto nič netušil. Dokonca ani ľudia z tejto kultúrnej vrstvy o nás v živote nič nepočuli. Mysleli si, že sme súčasťou Juhoslávie.

Takže po koncerte v Gente ste šli na stretnutie do Antverp.

Áno, zbalil som si tých pár vecí, čo som mal, veľa som toho so sebou nemal, a šiel som.

