Socha ako živá: Zámožný klient si u umeleckého sklára objednal plastiku nahej ženy odliatu na živej modelke

BRATISLAVA - Nehrozí, že by sa po prehýrených dňoch preplnených bohémskymi pôžitkami dával dokopy. „To moje telo, môj športovo nastavený organizmus neprijíma. Nie, v tomto nie som typický umelec. Zamestnávam ľudí, nemôžem si dovoliť robiť z toho holubník,“ hovorí Achilleas Sdoukos (33), ktorý je už z inej generácie. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala KRISTÍNA DUGOVIČOVÁ.

Ťažko, ale tvorivo: Ateliér spojený s galériou majú mama a syn spoločný. Zdroj: Dávid Duducz

V rohu pracovne má odložené golfové palice, nelieta po baroch, ale po svete a na stretnutie s nami prišiel včas. Občas sa mu v ateliéri promenádajú nahé devy, ale to, samozrejme, z umeleckých dôvodov.

S mamou za chrbtom

Meno umeleckého sklára a dizajnéra znie síce neslovensky, no jeho výtvory sa rodia v širšom centre Bratislavy. V nenápadnom prostredí prejdete cez dvere a ocitnete sa v inom svete. Medzi sochami a interiérovými doplnkami zo skla sa pohybuje mladý muž, ktorý nemal obyčajné detstvo. „Stopercentne. Kamaráti behali po vonku, ja som modeloval z hliny. Čo nebol problém, skôr sa mi nechcelo chodiť po pamiatkach, múzeách, galériách, kam ma ťahali často viac než iné deti. Neskôr som to ocenil,“ ozrejmí syn výtvarníčky Ingrid Zámečníkovej, ktorá študovala u Albína Brunovského a potom sa vydala na skusy do sveta.

V Grécku sa chcela naučiť tamojší jazyk a stretla Achilleovho otca Dimitrisa, ktorý nebol z umeleckého pro­stredia, trochu sa však zaoberal dizajnom, pracoval s neónovými efektmi, ktoré vtedy leteli. Jeho vášňou boli športové aeroplány a iné adrenalínové aktivity, čo sa mu stalo osudným. Tragicky zahynul pri lete na deltapláne, keď mal jeho syn päť rokov. Z Atén sa Achilleas natrvalo vrátil so slovenskou mamou do Bratislavy, kde neskôr študoval na Vysokej škole výtvarných umení.

Dnes vraví, že jeho život je sklo. „Pracujem s ním každý deň a čím dôvernejšie ho poznám, tým je pre mňa tento materiál fascinujúcejší a záhadnejší,“ čítame v jeho novom katalógu. O ateliér a galériu sa delia s Ingrid. Pre niekoho môže byť predstava, že by trávil toľko času s vlastnou matkou aj v práci, desivá. „Podaktorí hovoria, že na to treba božskú trpezlivosť. Lenže ono to prináša ovocie - niekto ináč nazerajúci sa môže vyjadriť k mojim priestorovým veciam. Mama pracuje na ploche, maľuje, robí grafiky, ilus­trácie. Kibicujeme si navzájom, ale keď som si istý svojím názorom, presadím ho a idem ďalej. Niekedy je to však komplikované, vzniká ponorka.“

