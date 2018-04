Syn Karla Svobodu v nemilosti: S manželkou nedokážu zohnať peniaze na chystaný film

BRATISLAVA/PRAHA - Ja som ten strašný človek, ktorý si dovolil napísať scenár k filmu Ako v raji, - predstavuje sa na internete potenciálnym sponzorom slovenská režisérka, producentka a scenáristka Lucia Klein Svoboda (39). V priloženom videu hovorí, že hoci scenár k filmu vynášajú uznávané filmárske osobnosti do nebies, štátne inštitúcie ho odmietajú financovať, pretože nie je politicky korektný.

Dospeli: Petr výrazne schudol, Lucia v Prahe zmenila farbu vlasov, hore pred takmer desiatimi rokmi. Zdroj:Martin Domok

„Ide o príbehy ľudí z krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré sú prepletené ľuďmi s moslimskou vierou. Ako to už v živote býva, sú medzi nimi dobrí aj zlí, no kameňom úrazu je, že Európa razí trend vykresľovať moslimov výlučne v pozitívnom svetle. Podľa všetkého to teda bude prvý politicky nekorektný film v Európe,“ tvrdí nekompromisne. Na naše stretnutie prišla filmárka v sprievode svojho manžela, režiséra Petra Klein Svobodu (36), ktorý je synom slávneho českého skladateľa Karla Svobodu.

Výhra jej nepomohla

Pozoruhodné je, že Lucia Klein Svoboda na scenári k filmu začala pracovať už pred piatimi rokmi. Teda v čase, keď väčšina z nás migračnú politiku moslimov nevnímala ako veľký problém. „V orientalistických, ale aj akademických kruhoch sa o tom hovorilo dávno. Je pravda, že nikto nečakal, že to bude také náhle. Ako vieme, Európu čaká nová migračná vlna a vraj pôjde o desať miliónov ľudí. Etnograf Mnislav Zelený tvrdí, že islam nás zničí rovnako ako kolonizátori zničili Indiánov. V každom prípade, isté je, že integrácia v takom veľkom množstve ľudí do takého diametrálne iného prostredia nebude bez následkov. Merkelová hlása, že to bude ľahké a že to zvládneme. Som na to zvedavá. Už teraz vidíme, čo sa v Európe deje,“zamýšľa sa režisérka, ktorá chce nakrúcať v koprodukcii partnerov zo štyroch krajín - Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Hlavnú postavu by mala hrať česká herečka Zuzana Bydžovská. Hoci v ňom bude mať aj nahú scénu, projektom je nadšená. Jeho realizácia je však stále v nedohľadne.

Luciin scenár vyhral v tajnom hlasovaní odborníkov na filmovom festivale v Karlových Varoch hlavnú cenu Filmovej nadácie, ale finančnej podpory z grantových komisií sa nedočkal. „Vo fonde českej kinematografie sedí skupina úradníkov, ktorí majú svojich odborných poradcov, no ich názor v tomto prípade nerešpektovali. Na scenári som spolupracovala s deviatimi profesormi orientalistiky a navštevovala som aj moslimské komunity. Bola to naozaj veľmi ťažká práca,“ ponosuje sa.

