V seriáli Frasier stvárnil Mahoney postavu Martina Cranea. Foto archív Zdroj:Twitter/@nbc

Mahoneyho dlhoročný agent Paul Martino potvrdil, že herec skonal v nedeľu po krátkom pobyte v nemocnici, pričom príčina jeho smrti nebola bezprostredne známa.

John Mahoney, a veteran character actor best known for playing the curmudgeonly dog-loving father of the title character in TV's "Frasier," has died at age 77 https://t.co/q6jI2Kpu7M pic.twitter.com/G5J8bIJi1Y