Dolár voči jüanu oslabil. Trump obvinil Čínu z devalvácie svojej meny

Prezident USA Donald Trump. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

"Rusko a Čína hrajú hru s menovou devalváciou, keď USA pokračujú vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Neprijateľné!," napísal Trump na Twitteri.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!