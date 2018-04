Známy ekonóm: „Ľudia od politikov vždy chceli veľké vízie. A nič sa nedeje.“

BRATISLAVA - Čo by ste robili, keby vám suma na živobytie každý mesiac prichádzala na účet len tak? Ekonomické teórie o základnom nepodmienenom príjme presadzujú vyplácanie peňazí každému za nič. Bez toho, že by musel niečo urobiť alebo dopredu platiť poistenie. Mesačný príjem od štátu by mal byť dostatočne vysoký na dôstojné živobytie. Dostávali by ho všetci, bez ohľadu na to, či sú študenti, zamestnanci, alebo seniori, bohatí či chudáci. Zazobaní podnikatelia aj mladé mamičky.

Christian Tod: „Ľudia od politikov vždy chceli veľké vízie. A nič sa nedeje.“ Zdroj:NMH/Jana Čavojská

Zabezpečí vraj ľuďom šťastie. So základným zabezpečením sa budú môcť venovať tomu, čo ich baví a v čom sú dobrí. Skončí sa extrémna chudoba. Keďže všetky ostatné sociálne dávky zaniknú, odpadnú obrovské náklady na štátnych zamestnancov v systéme sociálneho zabezpečenia. Utópia?

Čoraz viac ľudských pracovných miest zaniká pre robotizáciu. V priebehu niekoľkých rokov to môže vo vývoji nezamestnanosti spôsobiť značné problémy. Situáciu by mohla riešiť daň z robotickej práce, ktorá by zároveň mohla slúžiť na vyplácanie nepodmieneného základného príjmu. Rakúsky ekonóm CHRISTIAN TOD (41) sa téme nepodmienený príjem venuje už niekoľko rokov. Vlani dokončil dokumentárny film Free Lunch Society. Pokúsil sa v ňom odpovedať na otázku, či ľudia prestanú pracovať, keď im štát začne vyplácať peniaze za nič.

Rozprávala sa s ním pre týždenník PLUS 7 DNÍ redaktorka JANA ČAVOJSKÁ.

Považujete sa viac za filmára alebo za ekonóma?

Som filmár s ekonomickým vzdelaním, čo mi pomáha pri práci na filmoch. Ekonómiu som začal študovať, lebo to chceli moji rodičia. Nesúhlasili s tým, aby som šiel na umeleckú školu. Vraj mám vyštudovať niečo poriadne. Tak som šiel na ekonómiu. A ukázala sa ako extrémne zaujímavá. Naozaj ju mám rád. Pomohla mi porozumieť, ako funguje svet.

Prečo vás začal zaujímať nepodmienený základný príjem?

K prvému článku o ňom som sa dostal, keď som uvažoval o téme diplomovej práce. Tú myšlienku som predtým nepoznal, ale v skutočnosti bola totožná s mojím svetonázorom o tom, ako by mala fungovať ekonomika. Pripomínala mi môj najobľúbenejší seriál Star Trek Next Generation. Tam ľudia v budúcnosti robia, čo ich baví a čo im dáva zmysel. Nemyslia pritom na peniaze. Je o nich postarané. Táto myšlienka sa mi zdá prirodzená a chcem ju propagovať.

