Sulík kritizuje čerpanie eurofondov: Prichádzame o ne vďaka neschopnosti vlády Roberta Fica

BRATISLAVA - Za štyri roky súčasného rozpočtového obdobia bolo vyčerpaných menej ako 10 percent eurofondov, na ktoré bol nárok. Povedal to v pondelok predseda opozičnej strany SaS a europoslanec Richard Sulík o čerpaní financií z Európskej únie (EÚ) Slovenskou republikou s tým, že do konca roka 2018 treba vyčerpať 2 miliardy eur. To technicky nepovažuje za možné.

Predseda opozičnej strany SaS a europoslanec Richard Sulík. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

Koncom roka 2017 prepadlo v školstve vyše 20 miliónov eur, pripomenul. "Prichádzame o eurofondy vďaka neschopnosti vlády Roberta Fica (Smer-SD). Dôvodom sú aj pravidlá, ktoré skomplikoval Robert Fico a jeho vlády," konštatoval Sulík a pripomenul viacero korupčných káuz.

Ďalej informoval, že SaS bude mať ambíciu zlúčiť všetky autority, ktoré rozhodujú o čerpaní eurofondov do jednej inštitúcie, mohol by to byť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizácie Petra Pellegriniho (Smer-SD) a nastaviť jednotné a zjednodušené pravidlá, urobiť eurofondy nárokovateľné a vyvodzovať zodpovednosť za zlyhanie.

Premiér podľa neho súhlasil s tým, že SR bude viac prispievať do Bruselu, aby bolo vykryté vystúpenie Veľkej Británie z EÚ. Ján Rudolf, expert SaS na eurofondy, pripomenul, že tento rok je rokom strednodobého hodnotenia, tzv. výkonnostného rámca, do jeho konca má SR vyčerpať 3,8 miliardy eur.

Dodnes sme vyčerpali 1,3 miliardy eur, treba čerpať výkonnostný rámec 2 miliardy eur, povedal. Ak to SR nesplní, nebude podľa neho pre ňu uvoľnená výkonnostná rezerva 796 miliónov eur. "Verejné obstarávanie je Achillovou pätou eurofondov," konštatoval a dodal, že slová, že je dosť zazmluvnených projektov, sú výhovorky.

Do poredia príde znalostná ekonomika

Rudolf zdôraznil, že v súčasnosti by malo Slovensko začať diskutovať doma aj v Bruseli o ďalšom programovom období 2021 až 2026. "Je koniec podpory diaľnic, škôl a cyklotrás. EÚ chce podporovať znalostnú ekonomiku. S tzv. tvrdou infraštruktúrou sa musíme rozlúčiť," avizoval. Sulík by si však želal, aby bolo možné eurofondy použiť na infraštruktúru. Nedobudované diaľničné spojenie medzi Bratislavou a Košicami v roku 2018 považuje za hanbu.

Podľa informácií SaS bolo ku koncu roka 2017 alokovaných 15,287 miliardy eur v ôsmich operačných programoch z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), zakontrahovaných 4,501 miliardy eur a vyčerpaných 1,353 miliardy eur. Rudolf uviedol, že informácie sú z rezortu financií.

TASR

Diskusia