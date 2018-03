Slovenská ekonomika rastie nad svoj potenciál. Voľných pracovných miest je rekordné množstvo

BRATISLAVA - Slovenská ekonomika rastie nad svoj potenciál a ukazuje určité znaky prehrievania. V diskusnej relácii na TABLET.TV na to upozornil analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

„Jedným z nich je rast inflácie, ktorý spôsobil aj rast miezd v ekonomike. Na trhu práce vidno veľké pnutia. Voľných pracovných miest je rekordné množstvo, no vidíme problém s ich obsadzovaním. Tým pádom rastú mzdy, rastie spotrebiteľská dôvera, Slováci sa rýchlo zadlžujú a rastú aj ceny nehnuteľností,“ uviedol Pánis.

Slovensko by malo v tomto roku rásť viac ako štvorpercentným tempom vďaka vyššiemu čerpaniu eurofondov, projektom v oblasti infraštruktúry a nábehu nových investícií v automobilovom priemysle. Podľa Pánisa v takomto prostredí riziko prehrievania ekonomiky zvyšujú aj rekordne nízke úrokové sadzby.

„Potrebovali by sme výrazne prísnejšiu menovú politiku. Na ňu však máme len malý vplyv, pretože ju určuje Európska centrálna banka. Preto potrebujeme iné opatrenia, ako je prísnejšia fiškálna politika a opatrenia na sprísnenie poskytovania úverov. K nim pristúpila NBS už vlani a ďalšie opatrenia chystá v tomto roku,“ zdôraznil Pánis.

Slovenská ekonomika pripomína v súčasnosti dobre trénovaného atléta a podľa Pánisa by nemala špičkovú formu stratiť v tomto a ani v nasledujúcom roku. Aj napriek tomu, že mzdy Slovákov rastú rýchlejšie ako produktivita práce. „Na Slovensku síce momentálne rastú mzdy rýchlejšie ako produktivita práce, no je to kompenzácia toho, že v minulých rokoch to bolo výrazne naopak. Zatiaľ nám v tomto smere nehrozí grécka cesta. To by musel takýto stav trvať viacero rokov po sebe,“ dodal Pánis.

