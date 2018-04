Richter vyzdvihuje novelu o zverejňovaní platov. Môže prispieť k zvyšovaniu miezd

BRATISLAVA – Novela o zverejňovaní platov v pracovných ponukách môže predstavovať spôsob, ako na Slovensku prirodzene zvyšovať mzdu. Môže zároveň pomôcť ľuďom pri orientácii, aby sa vedeli rozhodnúť už pri prvotnom uvažovaní o zamestnaní. Skonštatoval to minister práce Ján Richter (Smer-SD) na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

Minister práce Ján Richter (Smer-SD). Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Hlavný cieľ tejto novely z pohľadu predkladateľa, to znamená ministerstva práce, bola väčšia transparentnosť. To znamená, mali sme maximálny záujem, aby uchádzač o prácu, o zamestnanie, mal komplexnejšiu informáciu, ktorú by mohol následne aj požadovať, aby bola zakotvená aj v pracovnej zmluve," opísal Richter novelu, ktorá by mala vojsť do platnosti začiatkom mája. Podľa marketingového manažéra pracovného portálu Profesia.sk Martina Menšíka si však uchádzači budú musieť aj tak svoj plat vyjednať na pohovoroch.

Richter poukázal na to, že ľudia na základe tejto novely budú vedieť, kde sa asi môžu pohybovať z hľadiska predpokladaného príjmu. "Dnes, vzhľadom na to, aká je situácia na trhu práce, má právo každý jeden uchádzač o zamestnanie mať čo najviac informácií, ktoré im zamestnávateľ poskytuje," zdôraznil.

Súboj medzi zamestnávateľmi

Podľa ministra to tiež dáva priestor pre súboj zamestnávateľov o kvalitnú pracovnú silu. "To znamená, že takáto konkurencia a istý súboj o kvalitnú pracovnú silu, pokiaľ medzi firmami je, je to vítané. Veď je to v záujme toho zamestnanca. Možno, že je to spôsob, ako na Slovensku prirodzene zvyšovať mzdu," podotkol Richter s tým, že ak uchádzači spĺňajú kvalifikáciu, majú možnosť vidieť ponuku a rozhodnúť sa.

Problémom je podľa Menšíka skutočnosť, že zamestnávateľom nie je prikázané, či majú uvádzať hodinovú, týždňovú alebo mesačnú zložku a firmy si tak môžu zvoliť vlastnú politiku, podľa ktorej sa budú riadiť. Môže sa tak stať, že uchádzač reálne nebude vedieť, koľko bude zarábať.

TASR

Diskusia