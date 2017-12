Protischránkový register otvára pozadie firiem. Žitňanská hovorí o siedmych podnetoch

BRATISLAVA – Od februára odkrývajú firmy obchodujúce so štátom skutočných vlastníkov prostredníctvom novozriadeného Registra partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový register). Za tento čas sa nepodarilo úspešne spochybniť ani jeden zápis v registri. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo ministerstvo spravodlivosti a Okresný súd v Žiline.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Do protischránkového registra bolo k 30. novembru zapísaných 13.943 subjektov. „Právna úprava priniesla potvrdenie niektorých informácií, ktoré sme tušili, tiež priniesla niektoré nové informácie o pozadí niektorých obchodných spoločností,“ zhodnotila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).

V istých prípadoch zverejnené informácie vyvolávajú podľa nej naďalej pochybnosti. Tie je možné odstrániť podaním kvalifikovaného podnetu, aby sa v následnom konaní ukázalo, či sú zaregistrované informácie pravdivé, alebo nie. Do konca novembra bolo na registrový súd v Žiline doručených sedem kvalifikovaných podnetov,“ oznámila na predvianočnom stretnutí s novinármi ministerka.

„Máme sedem kvalifikovaných podnetov, z toho jeden bol podaný predčasne, jedno konanie bolo ukončené, v piatich sa aktívne koná,“ priblížila ministerka. Skončené konanie sa netýkalo osôb zapísaných v registri, súd preveroval správnosť adries týkajúcich sa spoločnosti Vain, s.r.o., informovala hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Lenka Belavá.

„Podnet bol skončený sudcom Okresného súdu Žilina, pretože adresy v RPVS sa preukázali ako správne zapísané, nakoľko sa zhodovali so všetkými registrami na Slovensku,“ uviedla Belavá. Registrový súd môže začať konanie aj z vlastného podnetu, podľa Belavej tak zatiaľ neurobil.

Jeden z piatich kvalifikovaných podnetov, v ktorých sa aktuálne koná, sa týka skutočnosti, že akcionár, ktorý podal podnet, nie je uvedený vo verifikačnom dokumente ako akcionár spoločnosti. „Taktiež namietal, že koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora sú nesprávne určení,“ priblížil hovorca ministerstva Peter Bubla.

Firmám to prináša náklady

Tri podnety sa týkajú zahraničných spoločností, ktoré podnikajú na území Slovenska prostredníctvom organizačnej zložky. V dvoch spoločnostiach sú ako koneční užívatelia výhod uvedení členovia vrcholového manažmentu materskej spoločnosti, v jednej vedúci organizačnej zložky. Posledný kvalifikovaný podnet smeruje k správnosti určenia konečných užívateľov výhod u farmaceutických spoločností.

Za údaje v registri ručia takzvané oprávnené osoby, vo väčšine advokáti a audítori. Mimovládna organizácia Transparenty International Slovensko (TIS) vyrátala, že externé náklady pre podnikateľov, ktorí si ich služby objednávajú, by mohli do konca roka dosiahnuť 10 miliónov eur, ak počet povinne registrujúcich sa firiem bude 20-tisíc. Registrácia sa podľa zákona opakuje každý rok a súkromné firmy sa tieto náklady budú snažiť zrejme prenášať do ceny služieb pre štát, obáva sa TIS, ktorá poukázala na fakt, že ani nový register a systém overovania neodstránil chybovosť.

„Stojí za serióznu úvahu, či firmy neodbremeniť, nezobrať miliónový biznis advokátom a či radšej časť z úspor neinvestovať do štátneho overovania vytypovaných prípadov," uviedol v septembrovej analýze riaditeľ organizácie Gabriel Šípoš. Firmy by vlastníctvo vykazovali samy v režime rovnako prísnych pokút a verejná kontrola a podávanie podnetov by sa sústredilo iba na otázne firmy.

Ministerka Žitňanská informovala, že v budúcom roku by mohlo dôjsť k nevyhnutným korekciám zákona o RPVS. „Dnes sme v štádiu, že máme nejaký zber údajov a podnetov urobený a v priebehu budúceho roka sa budeme venovať právnej úprave z hľadiska efektívnosti, z hľadiska toho, kde treba právnu úpravu vylepšiť, prípadne, kde je možno tá striktnosť nadbytočná,“ doplnila.

TASR

