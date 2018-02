Pre OĽaNO je novela zákona o sociálnych službách zlá: Likviduje denné stacionáre

BRATISLAVA – Novela zákona o sociálnych službách je zlá a sú v nej nastavené likvidačné podmienky pre služby, akými sú denné stacionáre. Zdôraznili to v stredu na tlačovej konferencii opozičné poslankyne hnutia OĽaNO Soňa Gaborčáková, Anna Verešová a Silvia Shahzad.

Úrady sa podľa Silvie Shahzad nevedeli zmenám v krátkom čase prispôsobiť a rýchlo reagovať. Ilustračné foto Zdroj:Shutterstock.com

Novela podľa Gaborčákovej negatívne vplýva na spoločnosť. "Od januára zaniklo 80 zariadení, ktoré opatrujú chorého člena rodiny na niekoľko hodín denne," poznamenala. O túto službu tak podľa nej prišlo 2400 ľudí. "Rodičia postihnutých detí by mohli pracovať, ale tým, že sa im likvidujú ambulantné sociálne služby, musia ostať doma, hoci ich trh práce určite potrebuje," podotkla.

Pred novelou dostávali denné stacionáre 184 eur na klienta, v súčasnosti príspevok závisí od stupňa odkázanosti a pohybuje sa od 98 eur po 228 eur. Gaborčáková priblížila, že ak človek zostane len v domácej opatere, dostane sa podľa nej do ťažšieho stupňa odkázanosti, čím sa zároveň predražuje systém starostlivosti o týchto ľudí.

"Zhoršenie zdravotného stavu u detí s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj seniora spôsobí tým, že ostanú v domácom prostredí, posun do vyššieho stupňa odkázanosti, to znamená, že vzniknú väčšie náklady pre štát," uviedla.

Úrady sa nevedia prispôsobiť

Úrady sa podľa Silvie Shahzad nevedeli zmenám v krátkom čase prispôsobiť a rýchlo reagovať. "Zmeny v sociálnych zákonoch prichádzajú narýchlo, sú nepripravené, bez dostatočného času na implementáciu, pritom ovplyvňujú stovky ľudí v ťažkých životných situáciách. Obzvlášť v takýchto prípadoch by malo byť samozrejmosťou, že medzi schválením zákona a jeho účinnosťou by malo byť aspoň pol roka."

Problémom je podľa poslankýň aj podpisovanie dochádzky, ktoré je pre seniorov nedôstojné, a lepšou cestou by bolo podpisovanie dochádzky vždy na konci mesiaca. Novela tiež podľa Gaborčákovej nezohľadňuje vek pri poskytovaní príspevku o starostlivosť, starostlivosť o dieťa je však podľa nej výrazne drahšia ako o seniora.

"Ak chceme udržať zručnosti a schopnosti dieťaťa práve do veku 18 rokov, musíme dbať o to, aby terapie boli kvalitné, a z tohto príspevku sa to naozaj nedokáže financovať," doplnila.

Chcú zmenu zákona

"Táto prijatá novela, ktorá nadobudla platnosť v tomto roku, je v úplnom protiklade modernej filozofie sociálnej práce a vrátila Slovensko dozadu. Rezort práce nastavil likvidačné podmienky pre stacionáre, a to sa teraz ukazuje okamžite v prvých mesiacoch aplikácie novely zákona o sociálnych službách," skonštatovala Verešová s tým, že OĽaNO vyzýva ministra práce k zmene zákona o sociálnych službách.

TASR

Diskusia