BRATISLAVA - Na podanie daňového priznania a zaplatenie vyrubenej dane v riadnom termíne zostáva ešte sedem pracovných dní. Aj vlani si nechávali daňovníci túto povinnosť najmä na posledný možný deň, no už v menšej miere ako po minulé roky. Vyplýva to zo štatistik ČSOB o platbách. Posledným dňom pre priznanie daní v riadnom termíne je 3. apríl 2018.

Z údajov ČSOB vyplýva, že takmer dve tretiny (64 percent) fyzických osôb zaplatili vlani vyrubenú daň z podnikania alebo prenájmu počas posledných piatich marcových dní. Pre porovnanie, v roku 2016 si podanie priznania nechali na posledné dni až tri štvrtiny (72 percent) daňovníkov.

"Z našich údajov o platbách vyplýva, že vlani platili daňovníci dane v o niečo väčšom predstihu, a to nielen v prípade spomínaných fyzických osôb, ale aj právnických osôb. Počas posledných piatich marcových dní tak urobilo 71 percent subjektov, zatiaľ čo rok predtým to bolo až 80 percent z nich," priblížila hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová. Zároveň doplnila, že na úplne posledný deň si vlani túto povinnosť nechalo 22 percent subjektov, oproti 28 percent v roku 2016.

O zaplatení daní včas pritom rozhoduje dátum, kedy sú peniaze z účtu odpísané. Klienti ČSOB majú viacero možností, ako dane zaplatiť aj na poslednú chvíľu.

Niektorí majú viac času

"Daňovníci môžu zadať platbu v posledný možný deň, a to 3. apríla 2018 priamo v pobočke do 15. hodiny. Prostriedky z účtu im budú v ten istý deň aj odpísané, a deň na to pripísané na účet finančnej správy SR," vysvetľuje Jamborová s tým, že viac času majú tí, ktorí využijú elektronické bankovníctvo. V tomto prípade majú čas uhradiť dane do večera do 21. hodiny a platbu môžu realizovať cez aplikáciu banky alebo internetbanking.

