Nedohodli sa. Odborári z automobilky KIA vyhlásili štrajkovú pohotovosť

TEPLIČKA NAD VÁHOM - Základná organizácia Odborového zväzu (ZO OZ) KOVO KIA Žilina vyhlásila v utorok štrajkovú pohotovosť po tom, čo sa s vedením automobilky Kia Motors Slovakia nedohodla na dodatku kolektívnej zmluvy na rok 2018.

Kia Motors Slovakia je jediný výrobný závod spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Archívne foto Zdroj:TASR - Pavol Ďurčo

Podľa predsedu ZO OZ KOVO KIA Žilina Miroslava Chládeka by na základe poverenia členov štrajkovú nevyhlásili iba v prípade, že by firma akceptovala návrh odborov.

"Čo sa, bohužiaľ, nestalo. Firma prišla s návrhom, ktorý nie je totožný s naším. Preto sme vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Zamestnanci sú označení nálepkami OZ KOVO na všetkých troch zmenách a chystáme ďalšie mítingy, stretnutia so zamestnancami, vysvetľovanie. V piatok (13.4.) máme naplánovaný pochod za spravodlivú mzdu. Ľudia sa zídu v závode na námestí, podá sa krátka správa o stave kolektívneho vyjednávania a pôjdeme spoločne k vrátnici," povedal Chládek po rokovaní s vedením automobilky.

Problémom sú tarifné mzdy

Hlavné rozdiely medzi požiadavkami odborárov a ponukou zamestnávateľa sú podľa neho v tarifných mzdách.

"Náš návrh je priemerne navýšiť tarifné mzdy zamestnancov o 84 eur, návrh zamestnávateľa je 70 eur priemerne. Takže rozdiel je 14 eur. Potom je rozdiel v dĺžke platnosti dodatku. Naďalej trváme na tom, aby dodatky boli podpisované na jeden rok. Firma chce dodatok podpísať na dva roky. Ďalší rozdiel je v takzvanej dodatkovej dovolenke. My navrhujeme pre zamestnancov, ktorí pracujú viac ako päť rokov jeden deň dovolenky navyše. Tým, čo pracujú viac ako 10 rokov dva dni dovolenky navyše a tým, čo pracujú viac ako 15 rokov tri dni dovolenky navyše. Firma navrhuje iba jeden deň pre zamestnancov, ktorí pracujú viac ako päť rokov," vysvetlil Chládek.

"Kia Motors Slovakia aktuálne dlhodobým zamestnancom ponúka priemerné zvýšenie miezd o 107 eur mesačne, kým odborová organizácia žiada približne 117 eur. Rozdiel teda predstavuje iba 10 eur, kvôli ktorým odbory hrozia štrajkom. Keďže počas neho zamestnancom neprináleží mzda a ohrozené je aj vyplácanie bonusov naviazaných na produkciu, už po jednom dni štrajku by zamestnanci prišli o viac peňazí, než tvorí ročný rozdiel medzi oboma ponukami," uviedol riaditeľ ľudských zdrojov a člen vedenia spoločnosti Anton Ondrej.

Doplnil, že vzhľadom na malý rozdiel medzi ponukou KMS a požiadavkami odborárov sa spoločnosť rozhodla, že sa na podobu zvyšovania miezd opýta zamestnancov priamo.

"Pripravila pre nich ponuku s vyšším rastom základných platov a splnila tak požiadavku zamestnancov na významný rast pevnej zložky mzdy. Zamestnanci, ktorí s navrhovaným zvýšením súhlasia a považujú naťahovanie času odbormi za nekonštruktívne, nám to môžu povedať v prieskume. Ak by s návrhom súhlasili, budú mať garantované zvýšenie platu už od 1. apríla, pričom počas nasledujúcich dvoch rokoch by ich základná mzda narástla o 110 eur, väčšine výrobných zamestnancov dokonca o 150 eur a celkovo by ich príjem vzrástol o 162 eur, resp. 214 eur mesačne," podotkol Ondrej.

Termín do piatka

Odborári dali podľa Chládeka firme termín do piatka (13.4.) 15. hodiny, aby prišla s návrhom, o ktorom budú pripravení rokovať. "V nedeľu (15.4.) bude za každých okolností zasadať naša členská schôdza. A na nej budeme rozhodovať o aktuálnom návrhu firmy, ak nejaký do piatku poobedia dostaneme. A to bude návrh, ktorý by naša členská schôdza akceptovala, budeme smerovať k dohode. A ak členská schôdza návrh odmietne, bude rozhodovať už o konkrétnych krokoch štrajku," dodal predseda ZO OZ KOVO KIA Žilina.

Priemerná mzda výrobného zamestnanca spoločnosti Kia Motors Slovakia podľa januárových informácií dosiahla v minulom roku 1458 eur. "Uvedená suma zahŕňa základnú mzdu, jednotlivé príplatky, vrátane príplatkov za prácu nadčas, letný a vianočný bonus, ako aj koncoročný bonus za dosiahnutie výrobného cieľa. Rozdiel medzi priemernou mzdou vo výrobnom závode a v žilinskom regióne každým rokom narastá, pričom v minulom roku dosiahol už viac ako 440 eur," doplnil vtedy hovorca KMS Jozef Bačé.

Jediný závod v Európe

Kia Motors Slovakia je jediný výrobný závod spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Vybudovali ho v rokoch 2004 až 2006. Výrobu automobilov, ako aj motorov pre osobné autá, spustili v decembri 2006. Na Slovensku v súčasnosti Kia zamestnáva viac ako 3800 ľudí. Vyrába modely Kia cee’d v dvoch karosárskych úpravách – päťdverový cee’d, Sportswagon, športovo-úžitkový Kia Sportage a rodinné MPV Kia Venga. Od začiatku sériovej výroby opustilo brány závodu už viac ako 2,9 milióna vozidiel a vyše 4,4 milióna motorov.

TASR

