NBS mierne zhoršila odhad rastu našej ekonomiky. Očakávania sú však stále pozitívne

BRATISLAVA - Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť tempom 4,2 percent. V budúcom roku by mal rast hrubého domáceho produktu (HDP) zrýchliť na 4,7 percent a v roku 2020 by mal rast dosiahnuť 4 percent. Vyplýva to z najnovšej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska (NBS).

Inflácia by sa mala prehupnúť mierne nad dve percentá. Archívne foto Zdroj:TASR/František Iván

Slovenská centrálna banka mierne zhoršila odhad rastu slovenského hospodárstva pre tento rok o 0,1 percentuálneho bodu (p.b.). V predchádzajúcej prognóze NBS očakávala rast HDP v roku 2018 na úrovni 4,3 percent. Pre budúci rok odhad rastu ekonomiky oproti predchádzajúcej prognóze nezmenila a pre rok 2020 zlepšila odhad rastu oproti minulej prognóze o 0,2 p.b.

"V porovnaní s predchádzajúcou predikciou došlo len k miernym úpravám, ktoré súviseli s nižšími cenami ropy, potravín a so silnejším zahraničným dopytom," povedal na utorkovej tlačovej konferencii guvernér NBS Jozef Makúch.

Vplyv na predikciu má posun nábehu rozšírených produkčných kapacít v automobilovom priemysle. NBS totiž očakáva posun nábehu automobilky Jaguar Land Rover o 1. štvrťrok. Na vyhliadky NBS mali vplyv aj nižšie ceny komodít, najmä ropy a do predikcie boli podľa Makúcha zapracované aj zmeny v Zákonníku práce týkajúce sa zavedenia 13. a 14. platu, ako aj zvýšenia príplatkov za prácu.

"Stále hovoríme o tom, že predpoklady pre hospodársky rast sú veľmi dobré, aj zahraničné prostredie sa zlepšuje a taktiež aj investície pomáhajú zlepšovať rastový potenciál ekonomiky," uviedol pred novinármi viceguvernér NBS Ľudovít Ódor.

Zamestnanosť porastie

Inflácia by sa mala prehupnúť mierne nad dve percentá. V tomto roku by mala byť na úrovni 2,3 percent. V budúcom roku by mala dosiahnuť úroveň 2,2 percent a v roku 2020 má byť tiež na rovnakej úrovni. "Očakávame v celom horizonte predikcie, že inflácia bude okolo magických 2 percent," dodal Ódor.

NBS podľa predikcie očakáva aj pozitívny vývoj na trhu práce. V tomto roku by mal rast zamestnanosti dosiahnuť 1,8 percent, v budúcom roku by mal byť rast na úrovni 1,2 percent a v roku 2020 by mala predstavovať 1,1 pecent. "Na trhu práce citiť relatívne silný dopyt, ale ponuka za ním zaostáva. Aj keď naráža trh práce na niektoré limity, tak zamestnanosť stále rastie," doplnil Ódor s tým, že zamestnávatelia ešte dokážu pracovné miesta obsadzovať ľuďmi z radov nezamestnaných.

NBS predpokladá mieru nezamestnanosti v tomto roku na úrovni 7,2 percent, v roku 2019 by mala dosiahnuť 6,6 percent a v roku 2020 by mala dosiahnuť 6 percent. Pre tento aj najbližší rok národná banka zhoršila mierne odhad poklesu nezamestnanosti.

Na Slovensku by mal pokračovať aj rast nominálnych a reálnych miezd. Odhad rastu priemernej nominálnej mzdy NBS pre tento rok zlepšila o 0,3 p.b., pričom by mal byť na úrovni 5,4 percent.

TASR

