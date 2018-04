Kažimír je plný optimizmu. Verí, že dosiahneme vyrovnané hospodárenie

BRATISLAVA - Vo vývoji verejných financií existuje podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) základný rozpor. Na jednej strane každý kričí a žiada, aby zajtra bolo vyrovnané hospodárenie. "Súhlasím, že zdravý rozum hovorí, aby sme míňali toľko, koľko vyberieme," zhodnotil Kažimír vo štvrtkovom vyjadrení.

Minister financií Peter Kažimír. Archívne foto Zdroj:Matej Jankovič

Zároveň však podľa jeho slov existujú zástupy tých, ktorí hovoria, že v krajine máme mnoho vecí nedofinancovaných. Napríklad, že by mali byť lepšie cesty, železnice alebo ľudia, ktorí si to zaslúžia a pracujú vo verejnej sfére, mali mať vyššie mzdy.

"To je tá dilema, na ktorú musíme každý rok odpovedať, ale napriek tomu, že nie je ľahké nájsť odpoveď na tieto otázky, práve v týchto časoch, keď sa ekonomike darí, cieľ vyrovnaného hospodárenia určite dosiahneme," avizoval šéf rezortu financií.

Pripomenul zároveň, že v roku 2017 dosiahli verejné financie primárny prebytok. Teda to, že fungovali so ziskom, pretože príjmy boli vyššie ako výdavky. Samozrejme, je potrebné si odmyslieť úroky, ktoré sa platia za udržovanie dlhu. "Takže v roku 2017 sme prvýkrát v našej histórii z hľadiska fungovania štátu hospodárili s prebytkom, volá sa to primárny prebytok," vysvetlil Kažimír.

Ministerstvo to takto podľa neho plánuje robiť aj v roku 2018. "A vlastne už vždy, pokiaľ to podmienky našej, ale aj globálnej ekonomiky dovolia," avizoval. Doplnil tiež, že v roku 2017 sa dosiahol lepší výsledok, ako sa plánoval. Deficit klesol vlani na 1 percent. "V tomto roku pevne verím, že dodržíme úroveň 0,8 percent a v ďalších rokoch plánujeme už veľmi nízke deficity. V roku 2019 deficit 0,3 percent a v roku 2020 a 2021 vyrovnané hospodárenie, to znamená nulový deficit aj v percentách, aj v eurách," priblížil šéf rezortu financií.

"Ukrutne malá čiastka"

Zároveň vysvetlil, že pre rezort financií deficit 0,3 percent hrubého domáceho produktu (HDP) znamená de facto vyrovnané hospodárenie. "Pretože si musíte uvedomiť, že ihrisko verejných financií má veľkosť asi 72 miliárd eur. Mám na mysli príjmy aj výdavky nielen štátu, ale aj samospráv, to všetko patrí dohromady," opísal.

A na 72 miliárd eur je 300 miliónov eur podľa ministra "ukrutne malá čiastka". "To znamená, že neviem garantovať, že budúci rok neskončíme v prebytku, len na základe požiadaviek rezortov, technických prepočtov, tak aby sme plnili všetky európske pravidlá," vysvetlil. Deficit 0,3 percent je podľa neho prijateľný a aj potrebný na to, aby sa mohli zvýšiť platy v budúcom roku.

Primárny prebytok, ktorý štát dosiahol v minulom roku, podľa ministra znamená, že sa nezvyšuje dlh v absolútnej výške. "Treba si všimnúť, že s dlhom kontinuálne klesáme štvrtý rok za sebou a budeme klesať aj v ďalších rokoch," uviedol Kažimír. V roku 2021 by mal dlh klesnúť na úroveň okolo 43 percent, v tomto roku klesne pod 50 percent HDP. "A to je dôkaz o tom, že sme na správnej ceste," zhodnotil šéf rezortu financií.

TASR

