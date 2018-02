Zásielky pod drobnohľadom

Geis je na slovenskom jednou z popredných prepravných a logistických firiem. Možno, že práve vy ste už dostali zásielku, ktorú Vám priviezlo biele auto so žltou kockou a nápisom Geis. Ako funguje doručovanie v sieti Geis a ako sa spoločnosť rozvíja sme sa opýtali obchodného riaditeľa Dušana Vilhana.

Podstatou úspechu kuriérskej spoločnosti je perfektný prepravný systém. Ako funguje a ako ho rozvíjate?

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že systém doručovania zásielok je stále rovnaký: Základná informácia pre doručenie zásielky je samozrejme správna adresa. Ale v dnešnej dobe už neplatí to, že adresu "len" napíšete na balík. Zásadný je správny, sofistikovaný tok informácií o zásielke. Naši klienti majú k dispozícii niekoľko softvérových riešení, ktoré im umožňujú okrem iného odbavovať zásielky priamo z ich počítača vrátane tlače adresných štítkov a zostáv pre expedíciu. Informácie o zásielkach máme teda k dispozícii okamžite a môžeme naplánovať optimálny zvoz. Zásielky vydvihneme a prevezieme na našu najbližšiu pobočku. Z pobočky je potom prevezieme do centrálneho prekladiska. Automatický sorter vytriedi vďaka „prečítaním“ informácií z adresného štítku všetky zásielky tak, aby sa dostali do kamióna, ktorý je dovezie do správnej doručujúcej pobočky. Na doručujúcej pobočke sa balíky triedia už na konkrétne doručovacie linky, kuriéri si ich naložia k rozvozu a doručia ich. O pohybe zásielky a každej manipulácii s ňou máme v našom systéme informácie v reálnom čase, a to vďaka skenovaniu čiarových kódov, ako v pobočkách a distribučných centrách, tak priamo z trasy.

V súčasnosti sa zvyšuje záujem o e-commerce. Ako zareagovala vaša spoločnosť na tento trend?

E-commerce je segment, ktorý rastie skutočne veľmi rýchlo. Doručovanie na súkromné adresy vyžaduje omnoho väčší rozsah služieb, než u zásielok na firemné adresy, a to ako pre odosielateľa, tak pre príjemcu. Náš servis v tejto oblasti zahrňuje rôzne druhy avíz, možnosť platby dobierok platobnou kartou, alebo napríklad možnosť presmerovania zásielky. Jednou zo služieb, ktorá je naviazaná priamo na e-commerce je naša sieť výdajných miest pre balíky z e-shopov, ktorú prevádzkujeme pod názvom Geis Point. Príjemca zásielky si môže zvoliť doručenie do najvhodnejšieho Geis Pointu buď priamo v procese nákupu v niektorých e-shopoch, alebo si zásielku môže presmerovať počas prepravy. Vo výdajnom mieste je zásielka uložená sedem dní. Aktuálne prevádzkujeme v rámci česko-slovensko-poľskej sieti viac než 700 výdajných miest.

Aké sú hlavné požiadavky klientov na expresnú prepravu zásielok?

Rýchlo , lacno, bez reklamácií. Požiadavky neustále rastú a podľa nás bude veľmi dôležité zachovať hranicu toho, aby pri tlaku na vysokú kvalitu a nízku cenu služieb ostával racionálny priestor pre vytváranie podmienok na požadovaný rozvoj zo strany logistických spoločností.

Meriate nejakým spôsobom výkonnosť vašich služieb?

Spokojní klienti sú najlepším meradlom výkonnosti nášho systému. Ale samozrejme, že veľmi starostlivo sledujeme každodennú kvalitu prepravných služieb a zároveň definujeme a meriame cieľové ukazovatele našich servisov.

Čím ste schopní zaručiť vysokú kvalitu vašich prepravných služieb?

Ponúkame klientom jeden z najväčších distribučných systémov, čo v kombinácii s komplexnou ponukou našich logistických služieb znamená spojenie riešenia, efektívnosti a kvality.

Aký je váš názor na vývoj expresného doručovania? Čo môžeme očakávať v budúcich rokov?

Ten vývoj je veľmi dynamický a je ťažko definovať kam až bude spieť. Nemyslím si, že v blízkej budúcnosti dôjde k významnému nasadeniu robotických áut, či dokonca dronov k doručovaniu zásielok. Určite sa ale rozšíri škála informácií o preprave zásielky, rozsah komunikácie medzi prepravcom a koncovým zákazníkom a napríklad flexibilita pri zmenách miesta a času doručení zásielky. Každopádne skupina Geis je pripravená prijať nové výzvy v oblasti logistiky a investícií v tejto oblasti s cieľom uspokojenia nových požiadaviek trhu.



Obchodný riaditeľ Geis SK a Geis Parcel SK

O skupine Geis

Skupina Geis má hlavné sídlo v nemeckom Bad Neustadte. Od svojho založenia v roku 1948 sa neustále rozvíja. Holding, ktorý riadia priamo majitelia, je dnes globálnym poskytovateľom komplexných logistických služieb. Zamestnáva okolo 6 200 ľudí a v roku 2016 vygeneroval obrat 812 miliónov EUR. Do holdingu patria spoločnosti v Nemecku, Švajčiarsku, Luxembursku, Rakúsku, Poľsku, Českej republike a na Slovensku.

Hlavné oblasti podnikania: Road Services (balíkové/paletové/kusové/celovozové prepravy), Logistics Services (skladová logistika, výroba obalov) a Air+Sea Services (letecké a námorné prepravy, špeciálne projekty prepráv).

Na Slovensku patria do skupiny Geis firmy Geis SK a Geis Parcel SK, v Českej republike potom Geis CZ s.r.o., Geis Parcel CZ s.r.o., Geis CZ Air+Sea s.r.o., Geis Solution CZ s.r.o. a Spedition Feico, spol. s r.o. Česko-slovenská časť skupiny zamestnáva takmer 1 600 pracovníkov na 33 pobočkách a špecializovaných logistických pracoviskách, a v roku 2016 dosiahla obrat cca 188 milionov EUR.

