S vysunutou platničkou už nemusíte pod skalpel. Vylieči ju laser

Radšej si zvyknúť na bolesť, než riskovať doživotné následky operácie ... Aj takto uvažujú ľudia s chronickou bolesťou chrbta, ktorí si často mylne myslia, že majú len tieto dve možnosti. V skutočnosti je to však úplne inak.

Vysunuté platničky sa dnes na Slovensku dajú veľmi účinne, bezpečne a šetrne liečiť laserovou operáciou platničiek, vďaka ktorej zmizne častokrát dlhoročná bolesť takmer okamžite po zákroku.

Podľa odborníkov sa deväť z desiatich ľudí počas svojho života stretne s bolesťou chrbta. Je dokonca druhým najčastejšie sa vyskytujúcim dôvodom absencie v práci. „V niektorých prípadoch zaberú lieky proti bolesti, rehabilitácie či infúzie. Pokiaľ ale bolesť trvá týždne či mesiace, stáva sa chronickou,“ vysvetľuje MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD. z Centra liečby bolesti – Pain Clinic v Bratislave.

Z čoho vzniká bolesť chrbta?

Príčiny bolestí chrbta resp. chrbtice sú vo všeobecnosti dobre známe. Ide predovšetkým o sedavé zamestnanie, nesprávnu polohu tela pri práci, málo pohybu, nadváhu ale aj stres či fajčenie. „Veľmi zaujímavým prípadom bol 41-ročný pacient, ktorý približne pred rokom navštívil moju algeziologickú ambulanciu kvôli problémom s vysunutou platničkou. V práci trávil celé dni za počítačom a mal vyložene sedavé zamestnanie, ktoré sa snažil kompenzovať vo voľnom čase nadmerným športovaním. To bohužiaľ zhoršilo jeho problémy s chrbticou, ktoré vznikli v dôsledku sedavého charakteru práce,“ opisuje MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD. „V prípade Petra, ktorý sa nemohol dovoliť zostať PN niekoľko týždňov, či mesiacov, bola kvôli rýchlemu návratu do zamestnania jednoznačne najvhodnejšia laserová operácia platničky,“ hovorí špecialista s takmer 30-ročnou praxou v liečbe bolesti.

Kedy je nevyhnutná operácia?

Podľa odborníkov by sme bolesti chrbta nikdy nemali podceňovať. Obzvlášť ale v prípade, keď začnú bolesti vystreľovať do nôh alebo rúk, vtedy môže ísť o veľmi vážny zdravotný problém. Znamená to, že nervy, ktoré vystupujú z miechy, sú niekde stlačené. Tento tlak spôsobuje nielen bolesti, ale neskôr aj oslabenie svalov, obmedzenie pohybu a poruchy citlivosti. Vo väčšine prípadov je príčinou vysunutý intervertebrálny disk - platnička, ktorá tlačí na nerv. Ľudovo sa to nazýva aj hexenschuss, alebo ischias. Keď nezaberajú bežné liečebné metódy, prichádza na rad operačné riešenie.

Nenechajte sa rezať

Pacienti sa klasickej operácii chrbtice často vyhýbajú aj za cenu života v bolestiach. Je pravdou, že otvorená operácia chrbtice patrí medzi najzložitejšie chirurgické výkony a je spojená s mnohými rizikami. Robí sa v celkovej anestézii a trvá aj niekoľko hodín. Rekonvalescencia prebieha mesiace, pacient je týždne vyradený z bežných aktivít, rehabilitácia je zdĺhavá a návrat do práce problematický. Môže sa stať, že pacient zostane po tejto operácii invalidný. „Modernejším a šetrnejším riešením vysunutej platničky je laserová operácia, teda operácia bez skalpela. V porovnaní s klasickou otvorenou operáciou chrbtice sa robí iba v lokálnej anestézii a zákrok trvá menej ako hodinu. Pacient sa vracia do pracovného života už v priebehu pár dní po zákroku, nemusí podstupovať dlhotrvajúcu rekonvalescenciu a byť dlhodobo PN, ako pri klasickej operácii chrbtice,“ vysvetľuje MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.

Laserom proti bolesti

Laserová operácia je možná v prípade, ak magnetická rezonancia neukázala závažné degeneratívne zmeny chrbtice. „Táto mikroinvazívna metóda liečby je jedna z najnovších a najúčinnejších. Na našej klinike ju bežne vykonávame. Už v deň operácie môže pacient odísť domov po vlastných, pričom zotavenie trvá približne týždeň,“ ozrejmuje výhody laserovej operácie algeziológ MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD. z Centra liečby bolesti - PainClinic.

Pri zákroku najprv lekár lokalizuje zdroj bolesti podaním malého množstva kontrastnej látky, a to cez tenkú kanylu zavedenú do poškodenej platničky. Následne laserom odstráni poškodené tkanivo platničky, zníži sa v nej tlak a miesto sa môže začať hojiť. Dlhoročná bolesť zmizne už v priebehu niekoľkých hodín po zákroku. „Touto operáciou sme doslova okamžite vyriešili mnohé dlhoročné bolesti pacientov, ktorí od nás odchádzali ako noví ľudia. Petrovi odzneli bolesti do 2 hodín po zákroku. Od operácie uplynulo už 11 mesiacov a nepociťuje žiadne bolesti,“ dodáva na záver MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.

