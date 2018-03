Oscarové sošky za rok 2018 spoznali svojich majiteľov. Poznáte vy Oscarové filmy?

Vedeli ste, že počas druhej svetovej vojny boli tri roky po sebe robené sošky z omietky? Dôvod – nedostatok kovov.

Zdroj:Cinema City

Je to za nami. Filmové hviezdy prešli po slávnom červenom koberci v Los Angeles, predniesli svoje ďakovné reči a odniesli si ceny Akadémie. Cinema City Slovensko však s vašimi oscarovými vedomosťami ráta aj naďalej. Všetkým filmovým fanúšikom prináša oskarový kvíz, v ktorom si môžete potvrdiť svoje filmové znalosti.

Kliknite na kviz.cinemacity.sk, prihláste sa a môžete začať hrať. Odpovedzte správne na čo najviac z 50 súťažných otázok a vyhrajte 1 + 1 2D vstupenku zdarma, či rôzne skvelé zľavy na občerstvenie. Všetky otázky sa týkajú filmov, ktoré sa môžu pýšiť tým, že získali v minulosti Oscara, či už ide o najlepšieho herca a herečku v hlavnej úlohe, najlepšiu réžiu alebo najlepší film.

1 otázka rovná sa 1 bod a každá 10. správne zodpovedaná otázka vám garantuje zaujímavú výhru. Chceli by ste získať aj bonusové body? Žiaden problém! Pozvite do hry priateľa a získate 2 bonusové body. Začnite odoberať newsletter s aktuálnym týždenným programom v kinách Cinema City Slovensko a získate až 5 bodov navyše. No nie je to lákavé?

Tak neváhajte, klikajte na kviz.cinemacity.sk a zapojte sa do stále prebiehajúceho Oskarového kvízu, v ktorom môžete okrem titulu Filmový génius získať aj skvelé výhry, ktoré vás určite potešia. Súťažiť môžete do 11. marca a uplatnenie výhier je možné až do 31. marca 2018.

Platená reklama

PR