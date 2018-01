Nakupovanie nábytku: uľahčite si ho s Favi.sk

Nakupujeme on-line stále viac – od oblečenia až po nábytok. Lenže zatiaľ čo napríklad nohavice sú spotrebným tovarom, ktorý kupujeme často a máme prehľad o tom, kde presne nakúpiť, hľadanie nábytku už nemusí byť také jednoduché.

Poznáme riešenie: Favi.sk – prehľadný vyhľadávač nábytku a bytových doplnkov. Prečo by ste si ho mali obľúbiť a uložiť do obľúbených záložiek?

Čo je Favi.sk?

Favi.sk je skvelý sprievodca pre vaše nákupy nábytku a dekorácií. Nájdete na ňom tisíce produktov, prehľadne rozčlenených do kategórií. V priebehu nákupu si môžete vybrať, koľko má produkt stáť, ľahko si vyfiltrujete aj svoj obľúbený štýl alebo farbu. Skrátka ušetríte hodiny hľadania a prechádzania internetových stránok alebo predajní, pretože čoskoro nájdete práve to, čo potrebujete.

1. Vyberáte si on-line vo viac než 100 slovenských e-shopoch – na jednom mieste

Polovica zákazníkov si nedokáže predstaviť, že by si nakupovala nábytok on-line. Ale určite si ho môžete aspoň vybrať. Na Favi.sk totiž nájdete viac než 100 slovenských e-shopov s nábytkom a bytovými doplnkami. Môžete si byť istý, že nájdete presne to, čo hľadáte, bez toho, aby ste museli prechádzať jednotlivé internetové obchody každý zvlášť. Svoj produkt si následne buď objednáte alebo si ho pôjdete obhliadnuť do kamenného obchodu.

Pre mnoho ľudí je nábytok spojený hlavne s obchodmi ako je napríklad Sconto, Möbelix alebo SIKO. Na Favi.sk teda nakúpite nielen tovar zo stoviek e-shopov, ale aj z kamenných predajní.

2. Vďaka chytrému filtrovaniu nájdete nábytok presne podľa vašich predstáv

Keď budete hľadať napríklad kreslo, môžete si sami určiť, aké by malo mať farbu, koľko by malo stáť alebo o aký typ kresla by malo ísť. Mal by to byť ušiak, vajíčko alebo v poslednej dobe mimoriadne obľúbené závesné kreslo? Jednoducho zadajte vlastné kritériá. Pri každej položke je napríklad aj informácia, či je tovar dostupný skladom alebo má dopravu zdarma.

3. Inšpirovať sa môžete na mnohých fotografiách štýlových interiérov

Môže sa stať, že si nie ste istý a nemáte konkrétnu predstavu, ako bude váš interiér vyzerať. Alebo prosto potrebujete tipy, ako priestor čo najlepšie zariadiť. Sekcia s inšpiráciami je plná fotiek interiérov od zákazníkov aj realizácií bytových architektov – interiérov a exteriérov. Všetko je prehľadne rozčlenené buď podľa jednotlivých miestností, alebo podľa štýlu, aký preferujete. Pozrite sa napríklad na obývacie izby v škandinávskom alebo provence štýle.

4. Neuniknú vám žiadne zľavy

Favi.sk neustále aktualizuje akcie a zľavy predajní, ktorých tovar je na portáli umiestnený. Vy vďaka tomu budete mať prehľad, či váš vyhliadnutý kúsok práve nezľavili.

