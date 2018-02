Mládež je vystresovaná a nežije zdravo. Trpí aj erekcia mladých mužov

Zlyhávanie erekcie sa ešte donedávna pripisovalo mužom nad 40 rokov s postupným nástupom andropauzy.

Zdroj:eMarkest, s.r.o.

S generáciou „mileniálov“ a ich nie práve vzorovým lajfstajlom prišli problémy, ktoré predošlí 20 a 30-nici takmer nepoznali.

Anonymné diskusné fóra sú plné rozčarovaných otázok chlapcov a mladých mužov. Tam, kde by mala byť sexuálna sila v rozpuku a plodnosť na najvyšších hodnotách sa chlapci stretávajú so:

zlyhávaním pri sexe aj behom vzrušenia

kratučkej dobe súlože

neschopnosti dosiahnuť erekciu pri partnerke

nezáujmom o sex

pátraním po rôznych tabletkách na erekciu

Príčiny môžu byť psychického aj fyzického pôvodu. Pozrime sa na tie najčastejšie a ujasnime si pojmy.

Zlyhanie pri sexe nie je erektílna dysfunkcia

Mladík, ktorému sa raz neporadilo vzrušiť, sa často obáva najhoršieho.

Dysfunkcia je však až pokročilejší stav, pri ktorom sa penis nenaplní krvou vôbec alebo iba veľmi málo na prienik do pošvy.

Ak máte erekciu pevnú pri masturbácii, avšak nie s dievčaťom, príčina zlyhania bude v ostychu a nie v dysfunkcii.

Zlyhanie nie je ani impotencia

Ďalší „strašiak“ mladých. „Zyhávam? Tak to musím byť impotentný!“

Aj táto obava je zbytočná. Impotentný je muž, ktorý neprodukuje spermie. Impotent nedokáže splodiť dieťa a to ani s pevnou erekciou. Neprodukuje spermie, ktoré by sa dostali do vajíčka.

Pokiaľ ale ejakulujete normálne a pravidelne, nie ste impotent.

Najčastejšie príčiny problematickej erekcie u mladých mužov

1. Začiatky a mladícka neskúsenosť

Je to ako v autoškole – bez cviku by ste sa ďaleko neodviezol. Všetko by sa zbehlo rýchlo, nevedel by ste, čo presne robiť a jazdu by ste si vôbec neužil. Ak by ste aj „naštartoval“, ďaleko by ste nezašiel.

Aj v sexe sa nechajte viesť skúsenejšou „inštruktorkou“. Cvičením dosiahnete uspokojivú erekciu aj súlož, len sa nesmiete báť.

2. Neodhadnutie síl

Neverte výkonom v pornofilmoch. To, čo zvládajú herci, je nie vždy reálne. Ak erekcia opadne po prvom orgazme, nič sa nedeje. Je to bežné.

V takom prípade sa zamerajte na metódy oddialenia ejakulácie. Vaša erekcia je v poriadku.

3. Alkohol

Alkohol je jeden z najväčších zabijakov erekcie. V podnapitom stave sa môžete cítiť na vrchole síl, avšak je to iba pocit. Vaše telo vtedy vidí veci inak a k erekcii nemusí dôjsť vôbec.

4. Drogy

Dôrazne odporúčame vyhýbať sa akejkoľvek droge. Oslabujú telo aj myseľ a odvádzajú pozornosť. Organizmus je zmätený, preťažený a oslabí erekciu.

5. Fajčenie

Štatisticky patrí fajčenie medzi TOP príčiny oslabenia. Tabak zapríčiňuje až 20 % problémov s erekciou. Problémy nenastanú zo dňa na deň, no ak ste začali fajčiť už na strednej a dnes máte 30, erekcia trpí pravdepodobne dôsledkom fajčenia.

Upcháva cievy, penis nie je správne prekrvený a poškodenie erekcie je v tomto prípade dlhodobé. Prestaňte ihneď.

VEDELI STE, ŽE dlhodobí fajčiari si kvôli zlozvyku môžu ubrať až 1 cm z dĺžky penisu?

6. Nevhodné stravovanie a pitný režim

Rodičia stravovanie detí neriešia a pokiaľ sa sami stravujú nesprávne, synček preberá zlé návyky na dlhé roky.

Hamburger, hot-dog, čipsy a kofola nie sú plnohodnotnými a výživnými jedlami. Poproste rodičov o zdravšiu stravu. Ak ste starší, naučte sa variť čerstvo, zdravo a lokálne. Stravujte sa pravidelne a striedmo. Erekcia vám to oplatí.

7. Únava a denný stres

Snaha dosiahnuť erekciu po dlhom dni v škole, testoch a poobedňajšom tréningu alebo brigáde nemusí byť úspešná.

Telo sa snaží regenerovať a načerpať vydanú energiu. Erekciu vtedy môže dočasne oslabiť. Platí, že ráno je múdrejšie večera.

TIP: Penis aj behom únavy pomôže prekrviť česká Proerecta (iba pre mužov nad 18 rokov)..

8. Neskúsená partnerka

Stále môžete naraziť na dievča, ktoré nebude vedieť, ako vás vzrušiť, dráždiť, pri orále zapojí zbytočne zuby, prípadne bude vystrašene ležať bez pohnutia.

Tieto situácie podkopnú pôvodné vzrušenie, a teda aj erekciu. Neobviňujte ale seba ani partnerku a snažte sa o otvorený rozhovor, prípadne ju naveďte na správne miesta sám.

9. Užívanie liekov

Aj mládežníci trpia chorobami. Erekciu vedia oslabiť lieky na cukrovku, na vysoký tlak alebo antidepresíva.

Vtedy nehľadajte vinníka inde a prekonzultujte s lekárom vaše možnosti zlepšenia.

ČÍTAJTE AJ: Ak lekár uzná, že ste zdravý, prekrvenie penisu môžu zlepšiť doplnky bez lekárskeho predpisu.

10. Oslabená produkcia testosterónu

Hladina testosterónu generačne klesá. Nedostatok pohybu, zlá strava, mäso nabité hormónmi a pitná voda ich zvyškami. Chemikálie vo veciach dennej spotreby.

Tieto moderné vplyvy menia a oslabujú hladiny hormónov vrátane testosterónu. Ten je pre sexuálnu kondíciu a následne aj erekciu veľmi dôležitý.

Pomôže iba zdravý životný štýl s pohybom a zdravou stravou bez zlozvykov.

11. Príliš časté porno

Mladí sú dnes tak presýtení obsahom, že už ich v posteli prekvapí a vzruší len máločo. Nahé ženské telo postupne prestáva byť vzrušujúce a chlapci sa dostavajú do apatie. Erekcia opäť na ústupe.

12. Častá masturbácia

Overený trik ejakulovať pred rande a vydržať tak dlhšie pri sexe má to riziko, že kvôli nemu nebudete mať dostatok síl a výdrže počas skutočnej súlože.

Nepreceňujte svoje schopnosti. S kúskom cviku nájdete rovnováhu.

13. Obezita

Nadmiera tuku zaťažuje orgány a uberá energiu, vrátane tej sexuálnej. Navyše si kvôli nadváhe chlapci pripadajú málo sexi a to sa odrazí na sebavedomí. Pomoc? Šport a diéta.

Môže sa erekcia zhoršiť?

Áno, môže. Ak vás uvedené faktory oslabujú už v mladom veku a nezačnete ich riešiť, celkom iste sa erekcia zhorší.

Utrpí však aj vaša celková plodnosť a ohrozene sú aj iné orgány. Životospráva ovplyvňuje celé telo. Mäkký penis a slabá erekcia sú len jedným z mála ukazovateľov, že je niečo v neporiadku.

Platená reklama

PR