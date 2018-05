Mesto je džungľa a s novou aplikáciou HOPIN máš v nej dopravu pod palcom

Namiesto stromov ju zdobia paneláky, namiesto zvierat sa v nej hemžia ľudia - mestská džungľa. Jej obyvateľom je Homo Urbanikus – človek mestský.

Zdroj:HOPIN

Nie, toto nie je úryvok z prírodovednej príručky, ale presne takto znie nosná idea novej lifestylovej kampane spoločnosti HOPIN.

Spoločnosť HOPIN prichádza s novou komunikačnou kampaňou, ktorá rozpáli každého mestského človeka. Reaguje ňou na vynovenú aplikáciu a nové služby – HOPIN LIMO a MHD, ktoré majú jej obyvateľovi Človeku mestskému priniesť jednoduchší život. HOPIN v spolupráci s Mediatechna vytvoril naozaj zaujímavý koncept, ktorý budete s napätím sledovať až do posledných sekúnd.

Pod kampaň sa podpísal skvelý režisér Jozef Pálenik. O scenár sa postaral Samo Marec, slovenský bloger a publicista. Hudbu zložil Matej Starkov, zakladateľ a gitarista zo skupiny PARA.

A ak to stále nie je dosť, hlavnú úlohu v kampani si zahral najkrajší slovenský pár. Ona je modelka a on získal titul najkrajšieho Slováka ako 20-ročný v mužskej verzii slovenskej Miss – Mister Manhunt 2014. Nech sa páči - Bibiána Baltovičová a Adam Bardy, ktorí stvárnili v reklame dokonalý milenecký pár. Vychutnajte si teda, ako výborne im to spolu hrá...

Všetko dôležité nájdete vo videu priamo - TU

Platená reklama

PR