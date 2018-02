Logistické trendy

Čo vlastne znamená logistika? A čo potom dokonca moderná logistika?

Zdroj:Geis

Logistika všeobecne znamená zabezpečenie toho, aby bol správny tovar na správnom mieste v správnom čase a v požadovanom stave. K tomu pridajme ešte optimálne a korektné ekonomické podmienky ako pre zákazníka, tak pre logistického operátora. A moderná logistika znamená, že na to využívame veľmi efektívne informačné technológie. To sa týka sledovania tokov tovaru nielen pri preprave, ale aj vo všetkých skladových operáciách, on-line prepojenie informačných systémoch a to aj so systémami zákazníka. Pri správnom využití teda všetci vieme, kde sa aký tovar nachádza a v akom je stave. Logistický provider musí vedieť ponúknuť najnovšie technológie a postupy, vyškolených profesionálov a v neposlednom rade musí mať ošetrené všetky legislatívne podmienky, ktoré sú v rámci logistického reťazca a rôznych komodít potrebné. Navyše dokáže využiť synergické efekty v rámci svojich produktov, napríklad správneho začlenenie nových zákaziek do existujúcich distribučných centier, a to s napojením na dopravné, respektíve distribučné siete. Logistika je dnes absolútne nemysliteľná bez výkonného a bezpečného IT riešenia. Pracujeme s obrovským množstvom dát, ktoré predstavujú značný potenciál pre zefektívňovanie činností v rámci logistického reťazca. A rovnako tak ako v iných odboroch, aj v logistike hrá a bude stále viac hrať väčšiu úlohu automatizácia.

Moderná logistika je teda priamo závislá na perfektnej prepravnej sieti. Aké nákladné je udržiavanie takejto siete?

Samotná sieť pobočiek, teda budovy, prepravné a triediace technológie, dopravné prostriedky a tiež sklady napojené na túto prepravnú sieť a ich vybavenie je jedna časť investícií, a to nemalá. Ďaleko drahšie je ale to, čo nie je vidieť - informačné technológie. V roku 2017 sme investovali do našej siete milióny EUR a podobne to bude aj v tomto roku. Ak si chceme udržať náskok pred konkurenciou, bez investícií to nejde. Ale technológie nestačia, dôležití sú aj ľudia, ich priebežný rozvoj a vzdelávanie. Dobrá personálna politika firmy je podstatnou časťou konkurencieschopnosti.

Ako sa prejavuje rast e-commerce vo vašom odbore?

E-commerce v posledných rokoch rastie veľmi významným spôsobom. Ako sa bude vyvíjať? Bude sa stále viac "hrať" na nízku nákladovosť ale na druhej strane sa bude snažiť o zachovanie vysokej flexibility a rýchlosti expedície. Množstvo tovaru, ktoré sa predá on-line ešte porastie. Tento trend povedie k tomu, že mnoho e-shopov strednej veľkosti začne využívať outsourcing skladových služieb. Provideri, ktorí budú chcieť byť na tomto trhu úspešní, budú musieť zmeniť nastavenie svojich procesov tak, aby sa dokázali prispôsobiť práve požiadavkám stredných e-shopov a preukázať výhodnosť nakupovania logistických služieb. Samozrejme sa predpokladá vysoká sofistikovanosť a automatizácia skladových procesov, ktorá si vyžaduje značné investície a know-how. Časť veľkých e-shopov si bude naďalej zabezpečovať logistiku sama a vnímať skladovanie ako súčasť svojho obchodu, ale ako bolo povedané, bude tu značný potenciál v e-shopoch, ktoré takúto kapacitu nebudú chcieť z rôznych dôvodov držať vo svojom sklade.



Odpovedá Naďa Bohinská, marketingová špecialistka a projektová manažérka společnosti Geis.

O skupine Geis

Skupina Geis má hlavné sídlo v nemeckom Bad Neustadte. Od svojho založenia v roku 1948 sa neustále rozvíja. Holding, ktorý riadia priamo majitelia, je dnes globálnym poskytovateľom komplexných logistických služieb. Zamestnáva okolo 6 200 ľudí a v roku 2016 vygeneroval obrat 812 miliónov EUR. Do holdingu patria spoločnosti v Nemecku, Švajčiarsku, Luxembursku, Rakúsku, Poľsku, Českej republike a na Slovensku.

Hlavné oblasti podnikania: Road Services (balíkové/paletové/kusové/celovozové prepravy), Logistics Services (skladová logistika, výroba obalov) a Air+Sea Services (letecké a námorné prepravy, špeciálne projekty prepráv).

Na Slovensku patria do skupiny Geis firmy Geis SK a Geis Parcel SK, v Českej republike potom Geis CZ s.r.o., Geis Parcel CZ s.r.o., Geis CZ Air+Sea s.r.o., Geis Solution CZ s.r.o. a Spedition Feico, spol. s r.o. Česko-slovenská časť skupiny zamestnáva takmer 1 600 pracovníkov na 33 pobočkách a špecializovaných logistických pracoviskách, a v roku 2016 dosiahla obrat cca 188 milionov EUR.

Platená reklama

PR