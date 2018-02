HubHub spája sily s Neulogy, spoločne sa podpíšu pod vylepšené Startup Awards

BRATISLAVA - Spoločnosť HubHub spolu s Neulogy, organizátormi a zakladateľmi podujatia Startup Awards, spojili svoje sily a s novým konceptom plánujú expandovať ďalej za hranice Slovenska. HubHub sa stáva spoluorganizátorom Startup Awards, obe spoločnosti týmto potvrdzujú svoju ambíciu stať sa základňou pre firmy, investorov a mladé talenty v regióne strednej Európy.

Spoločnosť HubHub spolu s Neulogy, organizátormi a zakladateľmi podujatia Startup Awards, spojili svoje sily a s novým konceptom plánujú expandovať ďalej za hranice Slovenska. Zdroj:Neulogy

• HubHub a Neulogy vytvorili joint venture, založili spoločnosť FutureNow s.r.o.

• Startup Awards a konferencia FutureNow výrazne rozširujú svoj záber

• Startupová komunita ale aj mladí, talentovaní podnikatelia sa môžu tešiť na ďalšie príležitosti pre rast biznisu a ideí



Startup Awards každoročne priláka nielen samotných startupistov, ale predovšetkým množstvo zahraničných investorov a zástupcov nadnárodných firiem. Neulogy minulý rok k Startup Awards pridali konferenčnú časť pod značkou FutureNow, ktorá rozšírila záber celej akcie. FutureNow prináša pohľad na budúcnosť s dôrazom na aktuálne trendy a inovatívne technológie, ktoré ovplyvňujú podnikanie mladých firiem, ale aj etablovaných korporácií.

“Joint venture HubHubu a Neulogy prináša príležitosť na expanziu platformy FutureNow do regiónu strednej Európy a šancu na zvýšenie vplyvu a viditeľnosti slovenského startupového ekosystému v Európe. Veľmi sa tešíme na výzvy, ktoré toto spojenie prinesie,” prezradil Peter Kolesár, riaditeľ Neulogy.



“V HubHub máme radosť z blízkej spolupráce s Neulogy a veríme, že vďaka našej prítomnosti v krajinách strednej Európy a rozširovaniu pôsobnosti do západnej Európy budeme ideálnym partnerom pre rast platformy FutureNow,” povedala na margo spolupráce Natália Kisková, šéfka HubHub.

HubHub je medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti prevádzkovania coworkingových priestorov, vzdelávania a inovácií, ktorá patrí do portfólia spoločnosti HB Reavis. Spojenie s developerom umožňuje prepájať skúsenosti zo sveta korporácií s inováciami a nadšením rastúcich podnikov, a to vždy so zapojením unikátneho vedomostného potenciálu študentov.

HubHub vytvára dokonalé prostredie pre zhodnocovanie ľudského potenciálu a koncentruje tak unikátnu komunitu ľudí. Portfólio spoločnosti okrem iného zahŕňa komplexné služby spojené s prevádzkovaním coworkingových priestorov, doplnené o vzdelávacie a networkingové eventy.

HubHub svoje aktivity smeruje k vytvoreniu maximálnej možnej synergie medzi členmi, komunitou mladých podnikateľov a korporátnym prostredím. Zo vzájomnej blízkosti tak ťaží startupová komunita, ale aj úspešné slovenské a zahraničné firmy keďže prepájaním vzniká priestor pre spoluprácu a vznik nových ideí, či obchodných príležitostí. HubHub v súčasnosti pôsobí v Bratislave a Varšave s výhľadom vstúpiť na ďalšie stredoeurópske aj iné trhy.

Poslaním Neulogy je pomáhať firmám, akademickým inštitúciám a výskumným centrám uskutočňovať špičkový výskum, vývoj a inovácie, ktoré prinesú ekonomické a spoločenské benefity.

Spoločnosť je jedným zo stredoeurópskych lídrov v oblasti poskytovania komplexných konzultačných poradenských služieb pre podnikanie, výskum, vývoj, transfer technológií a komercializáciu. Medzi aktivity firmy patrí aj strategické poradenstvo v dôležitých oblastiach výskumu a vývoja. Za 11 rokov existencie sa spoločnosť Neulogy stala kľúčovým hráčom v slovenskom inovačnom ekosystéme s prepojením na najdôležitejšie svetové centrá inovácií, vrátane Spojených štátov a Izraela.

Podujatie Startup Awards za 7 rokov svojej existencie prispelo k vytvoreniu silnej komunity mladých inovatívnych podnikateľov a technologických nadšencov na Slovensku. Startup Awards sa stali nielen najväčším slovenským startupovým podujatím, ale jednou z najväčších národných startupových súťaží v Európe a neustále motivuje Slovákov podnikajúcich vo svete. Za čas svojej pôsobnosti sa vo finále predstavilo 83 startupov a 21 nápadov bolo ocenených. Finalisti Startup Awards doposiaľ získali financovanie vo výške viac ako 20 mil. EUR. Medzi finalistov súťaže patria medzinárodne úspešné projekty EcoCapsule, Prizeo alebo Slido.

PR článok

Diskusia