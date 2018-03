HB Reavis sa stal členom amerického výskumného centra Well Living Lab, aby pomáhal vytvárať zdravé kancelárske priestory

BRATISLAVA - HB Reavis sa stal prvým európskym developerom, ktorý sa pripojil k Well Living Lab ako zakladajúci člen jeho svetovej aliancie. Lab je priekopníkom v oblasti výskumu prepojení medzi zdravím, kvalitou života a vnútorným prostredím. Členstvo HB Reavis podčiarkuje záväzok spoločnosti prinášať riešenia na vytvorenie príjemného pracoviska, ktoré bude ľudom prospievať.

Zdroj:Thinkstock

Well Living Lab so sídlom v Rochesteri v Minnesote je prvým vedeckým výskumným centrom na svete, ktoré analyzuje vzťah medzi zdravím ľudí, kvalitou života a vnútorným prostredím. Well Living Lab má priamy prístup k vysokoodborným a inovatívnym znalostiam, ktoré spoločnosť získala na základe spolupráce medzi poprednou svetovou lekárskou spoločnosťou Mayo Clinic a firmou Delos, wellness spoločnosťou poskytujúcou služby v oblasti nehnuteľností a technológií.

Hlavným záujmom HB Reavis ako mestotvorného developera, ktorý premieňa zanedbané oblasti na inovatívne miesta, je tvoriť pracovné priestory, ktoré ľudí inšpirujú, udržiavajú ich zdravých, spokojných a tým pádom produktívnejších. Developer sa pripojí k 19 ďalším lídrom z rôznych biznis sektorov, ktoré vstúpili do aliancie a zdieľajú rovnakú filozofiu.

Zdroj: Thinkstock

HB Reavis týmto krokom potvrdzuje, že ich budovy sú nielen pohodlné, ale aj prospešné vo všetkých ohľadoch. Developer sa zaviazal prispievať k vedeckým poznatkom, čo skutočne prináša pracovníkom kvalitný život a spokojnosť. Preto sa rozhodol spojiť s najlepšími výskumníkmi sveta, aby spoločne posunuli svoj výskum ďalej a vytvorili udržateľné pracoviská, ktoré podporujú produktivitu.

Ako zakladajúci člen bude mať HB Reavis prístup k výskumu, ktorý zmeria napríklad: vystavenie svetlu, hladiny CO2, hluk a ďalšie rušivé dopady na zamestnancov. Znalosti získané z týchto štúdií spoločnosť HB Reavis následne použije pri budovaní vlastných kancelárskych priestorov.

Závery Well Living Lab a Wellness stratégie budú najprv vyskúšané a otestované vo vlastných priestoroch spoločnosti HB Reavis prostredníctvom využitia inovatívnych technológií. Následne začne developer iniciatívu realizovať v budúcich projektoch spoločnosti, ako aj prostredníctvom svojej coworkingovej platformy HubHub a Origameo, konzultačnej služby pri zariaďovaní nového pracoviska podľa individuálnych požiadaviek klienta.

"Sme nadšení, že sa HB Reavis pripojil k našej aktivite na zlepšenie vnútorných priestorov v prospech života ľudí," hovorí MUDr. Brent Bauer, medicínsky riaditeľ Well Living Lab a Integračnej a doplnkovej medicíny Mayo Clinic. "Spoločnou prácou môžeme inovovať a využívať vedecké poznatky na zlepšovanie zdravia a kvality života v zastavanom území."

Medzičasom je HB Reavis priekopníkom v oblasti certifikácie podľa WELL Building Standards v strednej a východnej Európe. K dnešnému dňu má úspešne zaregistrovaných deväť budov a dva interiéry. Okrem toho má HB Reavis v súčasnosti 20 projektov v procese certifikácie BREEAM Communities. Tieto štandardy sa stali súčasťou developerského procesu HB Reavis a zdôrazňujú záväzok spoločnosti stavať udržateľné projekty a poskytovať výnimočné skúsenosti pre užívateľov ich kancelárií ako aj širšiu komunitu.

