DPB a vynovený HOPIN prinášajú novú službu pre cestujúcu verejnosť v Bratislave

Dopravný podnik Bratislava a aplikácia HOPIN spoločne pripravili zaujímavú technologickú novinku pre cestujúcich v hlavnom meste. Mobilná aplikácia HOPIN prešla významnou premenou. Jej výsledkom je jej redizajn s novým logom, ikonou a novou identitou.

Zdroj:HOPIN a Dopravný podnik Bratislava

Úplnou novinkou a zároveň užitočným pomocníkom pre ľudí je MHD profil, ktorý výrazne uľahčuje dopravu po meste. Aplikácia cestujúcim odporučí najbližšie zastávky, možnosť naplánovať si cestu ako aj sledovať aktuálnu polohu spoja. Okrem toho v aplikácii pribudol aj profil LIMO.

Cestujúci v bratislavskej MHD, ktorí budú využívať mobilnú aplikáciu HOPIN už nebudú potrebovať klasické ani iné internetové grafikony. Nová funkcia tiež ponúka kompletnú mapu, grafikon aj detaily všetkých spojov.

„Mobilná aplikácia je ďalším krokom k smart Bratislave. Hlavné mesto je pripravené byť významným partnerom softvérovým spoločnostiam, ktoré vyvíjajú aplikácie užitočné pre Bratislavčanov,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Práve update aplikácie je jeden z kľúčových parametrov, ktorý prepája fungovanie taxi služby s inými spôsobmi dopravy. Do budúcnosti tiež umožňuje jej ďalšie rozšírenia a prepojenia so životom v meste a jeho okolí.

„Okrem modernizácie vozového parku sa snažíme držať krok s dobou aj v oblasti elektronických a digitálnych služieb. Svedčí o tom fakt, že krátko po predstavení novej funkcionality zameranej na MHD v inej digitálnej platforme predstavujeme ďalšiu novinku pre cestujúcich, ktorú prináša vynovená aplikácia HOPIN. V priebehu tohto roka by malo spoločné úsilie vyvrcholiť do skrátenia intervalu lokalizácie vozidiel MHD v reálnom čase, a tiež do možnosti kúpy lístka priamo cez aplikáciu v telefóne,“ hovorí riaditeľ úseku generálneho riaditeľa DPB, a.s. Marián Áč.

HOPIN je prvá a najúspešnejšia taxi aplikácia na Slovensku s viac ako 100 000 používateľmi. Platforma fungujúca od roku 2012 sa veľmi rýchlo rozvíjala pridávaním rôznych užitočných funkcií, ako napríklad platba kartou, filtrovanie vodičov či firemný profil.

„Od vzniku aplikácie a jej uvedenia do ostrej prevádzky vyzeral HOPIN rovnako a my sme začali mať čoraz väčšiu potrebu aplikáciu modernizovať a inovovať. Hlavným dôvodom týchto zmien je naša dlhodobá vízia. Nechceme, aby nás ľudia vnímali iba ako taxi službu. Odteraz je HOPIN dopravnou aplikáciou, ktorá im uľahčí pohyb po meste,“ povedal Martin Baran, spolumajiteľ HOPINu.

Ďalšou novinkou vo vynovenej aplikácii je LIMO profil, ktorý vychádza zo základného TAXI profilu. Je určený pre náročných klientov. Základným rozdielom je ponuka áut, nadštandardný zákaznícky servis, vodiči v špeciálnom dress code či cena jazdného, ktorá odráža kvalitu služieb. Najsilnejším naďalej zostáva práve TAXI profil. Najväčšou zmenou je najmä úprava ikoniek a funkcií, výrazne sa zjednodušilo ovládanie. Pre HOPIN (ale aj DPB, a.s.) je veľmi dôležitá spätná väzba od používateľov. Päťbodové hodnotenie bolo v samotnej aplikácii nahradené jednoduchším - spokojný/nespokojný.

Základné funkcie MHD profilu:

Prehľad dopravných prostriedkov MHD v reálnom čase

Najbližšie zastávky a spoje podľa aktuálnej polohy

Plánovač cesty MHD

Kompletná mapa zastávok a spojov s informáciami o príchode/odchode

Grafikony spojov s reálnym odhadom času

Možnosť sledovať celú trasu konkrétnych spojov

Intuitívna navigácia a kombinácia zastávok i spojov

Detaily všetkých spojov

Základné funkcie LIMO profilu:

Všetky dostupné LIMO taxíky na mape

Platba kartou alebo v hotovosti

Zákazník vie kto a kedy po neho príde

Na mape vidieť ako sa vodič blíži

Možnosť vybrať si vozidlo podľa preferencií

História objednávok

Komunikácia priamo s vodičom

Zákaznícka podpora

Hodnotenie jazdy a spätná väzba

Základné a technické parametre novej HOPIN aplikácie:

veľkosť aplikácie je 3,9 Mb, po nainštalovaní 10 Mb

update pre Android (od 4.4 vyššie), iOS, Windows Phone a BlackBerry

stále k dispozícii objednávanie služieb aj cez prehliadač na www.hopin.sk

novú identitu a vzhľad aplikácie vytvorilo dizajnérske STUDIO ECHT

z hľadiska UX aplikáciu HOPIN inovovalo štúdio Lighting Beetle

