V Bruseli začne dvojdňový summit. Rokovať sa bude najmä o ekonomických témach

BRUSEL – Dvojdňový summit Európskej rady, ktorý sa začne v Bruseli vo štvrtok poobede o 15.00 h, bude mať primárne ekonomický charakter, lídri EÚ sa však budú zaoberať aj vzťahmi s Tureckom a Balkánom, odsúdia útok v anglickom Salisbury, odobria spustenie procesu digitálneho zdaňovania a v piatok už v užšom formáte zhodnotia rokovania o Brexite a nakoniec 19 lídrov eurozóny bude hovoriť o zmenách, pred ktorými stojí menová únia.

Summit v Bruseli. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

Slovensko bude vo štvrtok na summite zastupovať novovymenovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), v druhý deň by ho podľa informácií českého denníka Hospodárske noviny mal zastúpiť český premiér v demisii Andrej Babiš.

Hlavy štátov a predsedovia vlád členských krajín Únie sa v hlavnej časti programu zamerajú na obchodnú politiku. Cieľom je potvrdiť strategický kurz európskej obchodnej politiky rozvíjajúcej sa podľa štandardov Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a pokračovať v uzatváraní dohôd o voľnom obchode s dôležitými partnermi. Po Japonsku, Kanade a Singapure je na rade Nový Zéland, Mexiko, krajiny združenia Mercosur a výhľadovo Austrália.

V tejto oblasti budú lídri práve počas svojich rokovaní očakávať rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, či udelí EÚ výnimku z uvalenia ciel na dovoz ocele a hliníka. Politici už pred summitom dali najavo, že podporujú pozíciu Európskej komisie pri rokovaniach s USA, podľa ktorej Únia nie je "bezpečnostnou hrozbou" pre Ameriku. V prípade, že Washington výnimku EÚ neudelí, lídri sú pripravení podporiť protiopatrenia predložené eurokomisiou, v zásade sa však Brusel chce vyhnúť eskalácii napätia v obchodnej sfére s USA.

Štvrtková pracovná večera bude v znamení viacerých tém, mediálne najsledovanejšou však bude pozícia Únie voči Rusku po útoku nervovoparalytickou látkou v anglickom meste Salisbury, kde sa očakáva tvrdší postoj ako prijali v pondelok ministri zahraničných vecí EÚ.

Turecko ako strategický partner

Debaty o západnom Balkáne a Turecku budú v znamení príprav minisummitu EÚ-Turecko vo Varne a májového summitu EÚ - západný Balkán v Sofii. Lídri EÚ, ktorí sa netaja, že v Európe rastie kritika voči Turecku a jeho konaniu na domácej politickej scéne a v blízkom zahraničí, by mali odsúdiť vojenskú operáciu Ankary v Afríne na severe Sýrie.

Zároveň chce EÚ ubezpečiť Turecko, že ho vníma ako strategického partnera. Ohľadom proeurópskej orientácie krajín západného Balkánu EÚ presadzuje názor, že ak sa o tento región nepostará, urobia tak iní hráči, napríklad Rusko, Čína a Turecko.

Pracovná večera má zároveň odobriť začiatok procesu digitálneho zdaňovania, kde sú medzi členskými krajinami rozpory o spôsoboch, ako to dosiahnuť, všeobecne je však vôľa zdaniť nový a významný sektor ekonomiky. Viac podrobností prinesie júnový summit.

Druhý deň summitu, na ktorom už nebude britská premiérka Theresa Mayová zhodnotí rokovania o brexite a ocení pokrok ohľadom prechodnej fázy (apríl 2019 - december 2020). Lídri by mali prijať usmernenia pre budúce vzťahy s Britániou, pričom tieto rokovania budú prebiehať paralelne s dokončovaním dohody o brexite, ktorá by mala byť uzavretá do októbra tohto roku.

Stretnú sa aj lídri eurozóny

Dvojdňové podujatie uzavrie summit 19 lídrov eurozóny. Tí zatiaľ nebudú hovoriť o zásadných reformách v krajinách menovej únie, to bude zrejme na programe až na júnovom summite EÚ.

Hlavnými témami budú tzv. fiškálna kapacita eurozóny (rozpočet), ktorá má pomôcť členským krajinám v prípade nečakanej krízy, lepšie ekonomické riadenie a diskusie o tom, či by sa mal Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) alebo trvalý euroval zmeniť na Európsky menový fond s oveľa širšími možnosťami finančných intervencií.

TASR

