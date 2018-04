Talianskemu exportu sa darí: Vlani zaznamenal rekord v oblasti vývozu ovocia a zeleniny

RÍM - Taliansko vlani zaznamenalo rekord v oblasti vývozu ovocia a zeleniny. Odvetvie za rok 2017 ohlásilo nový rekord, keď hodnota jeho exportu prekročila 5 miliárd eur, vyplýva z údajov inštitútu pre zahraničný obchod ICE.

Export konzerv sa zvýšil o 1 % na 3,2 miliardy eur. Ilustračné foto Zdroj:Profimedia

Vývoz sektora v porovnaní s rokom 2016 stúpol o 2,5 %. Export konzerv sa zvýšil o 1 % na 3,2 miliardy eur. Až 42 % talianskeho vývozu ovocia a zeleniny smerovalo do Nemecka, 14 % do Francúzska a 8 % do Rakúska.

Veľká väčšina (94 %) skončila na európskych trhoch. V roku 2017 sa Taliansku vyprodukovalo 18,4 milióna ton čerstvého ovocia a zeleniny, čo bolo o 3 % viac než rok predtým. Produkcia ovocia klesla o 5 % na 6 miliónov ton.

TASR

